Handläggare inom miljöteknik
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Västerås Visa alla hälsoskyddsjobb i Västerås
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett pågående stadsutvecklingsprojekt där utbyggnad av allmän platsmark behöver följas upp med rätt miljötekniska insatser vid rätt tidpunkt. Rollen handlar om att säkra löpande miljökontroll under pågående entreprenad, samtidigt som saneringsinsatser dokumenteras och rapporteras etappvis till ansvarig miljömyndighet. När nya observationer uppstår i fält behöver du snabbt kunna bedöma behovet av vidare kontroll, rapportering och vid behov riskbedömning eller riskvärdering.
Du blir en viktig specialist i gränslandet mellan projektgenomförande, miljökrav och myndighetsdialog. Det här är en roll för dig som trivs när din kompetens gör konkret skillnad i ett komplext projekt med tydlig påverkan på genomförandet.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför miljökontroll vid behov under pågående utbyggnad av allmän platsmark.
Du tar fram saneringsanmälningar etappvis och följer upp att underlag och rapportering håller rätt kvalitet.
Du ansvarar för saneringsrapportering till ansvarig miljömyndighet.
Du använder och bygger vidare på befintligt underlag från pågående miljökontroll för att skapa kontinuitet i arbetet.
Du gör riskbedömningar och riskvärderingar när projektets utveckling kräver det.
Du samarbetar nära projektets berörda parter för att fånga upp behov som uppstår med kort varsel i fält.
KravErfarenhet från det aktuella projektet.
Tillgång till och vana att arbeta med underlag från pågående miljökontroll.
Förmåga att hantera saneringsanmälningar och saneringsrapportering i etapper.
Erfarenhet av att göra riskbedömning och riskvärdering vid behov.
Flexibilitet och möjlighet att agera med kort framförhållning när observationer i fält kräver miljökontroll.
MeriterandeMöjlighet att vara tillgänglig med kort varsel och arbeta flexibelt utifrån projektets behov.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118025-2114418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
10010671