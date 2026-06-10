Handläggare inom likvidhantering
Skatteverket / Juristjobb / Växjö Visa alla juristjobb i Växjö
2026-06-10
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Har du utbildning och arbetslivserfarenhet inom ekonomi och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Vi söker en driven och flexibel kollega som har verksamheten i fokus. Som handläggare inom likvidhantering får du ett värdefullt, omväxlande och utvecklande arbete. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Hos oss arbetar du med ekonomiadministration som rör privatpersoner, organisationer och företag. Vi hanterar och skapar förutsättningar för att in- och utbetalningar kommer till rätt mottagare, i rätt tid, när våra systemstöd inte kan hantera detta automatiskt.
Likvidverksamheten på Skatteverket är mitt i en stor förändringsresa, både vad gäller valbar utveckling och lagstadgad sådan, så våra handläggare behöver både vara förändringsbenägna och flexibla. Är du intresserad kan du därför med tiden även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter. Hos oss förväntas du genomföra ditt arbete skyndsamt med hög kvalitet utifrån lagar, regler och riktlinjer. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. I ditt arbete är du beroende av och har kontakt med interna stödfunktioner samt med banker, företag och privatpersoner.
Du får en introduktion och stöd av handledare som initialt hjälper dig planera och genomföra ditt arbete, för att sedan självständigt driva dina arbetsuppgifter i samverkan med andra. Du kommer att stöta på olika typer av ärenden och ständigt bredda dina kunskaper inom vår verksamhet. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör Företagsbeskattningsavdelningen på en av Skatteverkets två likvidsektioner, med placeringsort i Växjö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara noggrann och arbeta strukturerat
vara flexibel och snabbt kunna ställa om efter ändrade förutsättningar
bemöta andra med vänlighet och respekt samt vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och gärna engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 hp (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi alternativt motsvarande avslutad YH-utbildning inom ekonomi om minst två år
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom redovisning, bokföring eller ekonomiadministration.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Skatteverket erbjuder därefter viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Intervjuer beräknas att genomföras under v28.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg (visa karta
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205 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
hr-specialist
Åsa Tiderman asa.tiderman@skatteverket.se Jobbnummer
9956307