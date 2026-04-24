Handläggare inom internationella förhandlingar och EU-samordning
2026-04-24
Vill du delta i Naturvårdsverkets arbete med internationellt samarbete och förhandlingar inom miljökonventioner och EU? Vill du bidra till att stärka och ge stöd i myndighetens EU-arbete? Nu har du chansen att jobba i en spännande roll med stort eget ansvar och med möjlighet att påverka genomförandet av miljöarbetet i EU och internationellt.
I tjänsten ingår att delta i internationella förhandlingsprocesser, samt att stärka EU-arbetet, bland annat med analyser av EU-processer och hur de påverkar Naturvårdsverket och Sverige.
Om enheten
Tjänsten är placerad på Naturvårdsverkets internationella enhet. På enheten arbetar vi med samordning, stöd och förhandlingar inom EU och internationellt. Enheten består av 16 medarbetare och stödjer myndigheten i EU-arbetet samt samordnar frågor inom internationella organisationer som OECD, Arktiska rådet och Nordiska ministerrådet samt Europeiska miljöbyrån (EEA). Enheten ansvarar för internationella förhandlingar inom exempelvis biologisk mångfald, plast och kemikalier och är sekretariat för nordiskt klimat- och luftarbete. Vi förvaltar ett sakanslag för internationellt samarbete och är kontaktpunkt för samarbete med Kina.
Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att stödja EU-arbetet inom Naturvårdsverket. Du ger stöd till andra avdelningar och till myndighetsledningen kring EU-arbetet, exempelvis genom samordning av utbildningar, stöd i förhandlingar samt hantering av utsända nationella experter. En mycket viktig del av arbetet är att du bidrar med analyser om hur EU:s arbete påverkar Naturvårdsverket på kort och lång sikt.
I tjänsten ingår att delta i internationellt miljökonventionsarbete genom att bland annat analysera och ta fram underlag till svenska ståndpunkter inför förhandlingar. Du företräder Sverige och förhandlar i arbetsgrupper inom EU och i det internationella konventionsarbetet. Du deltar främst i förhandlingar inom cirkulär ekonomi och kemikalier. Förhandlingar som kan bli aktuella är exempelvis inom Montrealprotokollet, Stockholmskonventionen och det globala plastavtalet.
Du kan också komma att bidra till bredare internationellt samarbete inom enheten, exempelvis inom internationella organisationer och multilateralt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår komplex samverkan och samordning, både internt och externt. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom Naturvårdsverket, Regeringskansliet, andra svenska myndigheter samt motsvarande aktörer i andra länder.
Resor förekommer regelbundet i tjänsten, såväl inom Sverige som internationellt.
Din kompetens

Kvalifikationer
relevant akademisk examen, exempelvis som statsvetare, nationalekonom, civilingenjör eller juristexamen.
minst fem års relevant erfarenhet av arbete med EU-frågor och internationellt samarbete,
minst fem års relevant erfarenhet av arbete med komplex samordning och samverkan,
minst fem års relevant erfarenhet av arbete med miljöfrågor.
utmärkta kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftligt som muntligt
Meriterande
erfarenhet från arbete inom nationell myndighet eller Regeringskansliet
erfarenhet från arbete inom EU:s institutioner
relevant kunskap om näringslivsfrågor som konkurrenskraft och regelförenkling
relevant kunskap om cirkulär ekonomi ur ett samhällsperspektiv
relevant kunskap om resursflöden, kemikalier och avfall
relevant kunskap om EU:s budgetprocesser och finansieringsinstrument.
språkkunskaper som exempelvis kinesiska eller något annat av FN:s officiella arbetsspråk. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög kommunikativ förmåga och kan förmedla avancerade analyser och underlag på ett enkelt sätt. Du kan samordna komplexa processer och har mycket god samarbetsförmåga. Du är drivande, ansvarstagande och har god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete även under perioder då högt tempo råder.
Du är samarbetsinriktad, relationsbyggande och diplomatisk. Du bidrar aktivt till att utveckla och professionalisera myndighetens EU- och internationella arbete genom att vara nytänkande och innovativ.
Arbetet innebär mycket kontakter med interna och externa aktörer och det är mycket viktigt att du är flexibel, öppen och prestigelös. Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är i Östersund eller Stockholm, internationella enheten finns på båda orterna. Naturvårdsverket ger möjlighet till distansarbete upp till 50%.
Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV. Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Petter Mahrs, enhetschef, internationella enheten. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
