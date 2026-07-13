Handläggare inom HR och kommittéverksamhet
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2026-07-13
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HR-Support, Förvaltningsavdelningen
Som handläggare inom HR och kommittéverksamhet arbetar du med kvalificerad HR-administration kopplad till statliga utredningar. Rollen kombinerar samordning, administration och nära samarbete med flera delar av verksamheten och passar dig som trivs med ett strukturerat arbetssätt och varierande arbetsuppgifter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I rollen ansvarar du för HR-administrationen kopplad till de statliga utredningar som regeringen tillsätter. Du samordnar och koordinerar processer tillsammans med berörda aktörer inom kommittéadministrationen och deltar även i fackliga dialoger.
Arbetet omfattar också administrativa HR-uppgifter såsom hantering av anställningsvillkor, avtalsfrågor, beslutshantering, lönesättning samt registrering och uppföljning i våra HR-system. Du arbetar nära kollegor inom den egna enheten, departement och andra verksamheter inom Regeringskansliet.
Du blir en del av ett team med HR-administratörer och HR-generalister där ni tillsammans bidrar till ett professionellt och kvalitativt HR-stöd. Rollen präglas av ett varierande arbetsinnehåll där arbetsuppgifter och prioriteringar kan förändras utifrån verksamhetens behov.
Du ansvarar för HR-administrationen kopplad till statliga kommittéer och utredningar samt samordnar processer tillsammans med berörda aktörer. Du hanterar administrativa HR-frågor som rör anställningsbeslut, lönesättning, avtalsfrågor och anställningsvillkor. I arbetet ingår även registrering och uppföljning i HR-system, administrativ dokumentation samt att bidra till ett rättssäkert och effektivt arbetssätt. Rollen innebär ett nära samarbete med både HR-kollegor och verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-13Bakgrund
Eftergymnasial utbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, alternativt mångårig aktuell erfarenhet av kvalificerat HR-administrativt arbete.
Du har flera års aktuell erfarenhet av självständigt HR-administrativt arbete inom statlig myndighet. Du har mycket god vana av att arbeta i digitala verktyg och Microsoft 365 samt erfarenhet av arbete i HR-system. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Det är även meriterande med erfarenhet från Regeringskansliet, arbete med kommittéhantering eller erfarenhet av HR-systemet Heroma. Kunskaper inom statlig arbetsrätt och erfarenhet av diarieföring är också meriterande.
Dina egenskaper
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och service är viktiga delar av arbetet. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att prioritera när förutsättningarna förändras.
Du har ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i en verksamhet med många kontaktytor. Genom ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme bidrar du till att skapa kvalitet och förtroende i de processer du ansvarar för.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Hos oss får du ett kvalificerat och varierande arbete där du blir en del av ett engagerat HR-team med hög kompetens. Rollen ger möjlighet att arbeta brett inom HR-administration och samverka med många delar av Regeringskansliet. Du blir en del av en verksamhet där kvalitet, rättssäkerhet och ett professionellt bemötande är centrala delar av uppdraget. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
På grund av semesterperioden kan rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart vi har möjlighet.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jesper Linden. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Kontakt
Daniel Leiva +4684051000 Jobbnummer
10001682