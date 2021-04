Handläggare inom förvaltningsrätt med placering i Göteborg - Polismyndigheten, Rättsavdelningen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Polismyndigheten, Rättsavdelningen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-04-08Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu tre handläggare inom förvaltningsrätt till rättsavdelningen med placering på förvaltningsrätt i Göteborg. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Vårt mångsidiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande arbetsplats med möjlighet till stor variation.Den förvaltningsrättsliga verksamheten innefattar bland annat utfärdande och återkallande av tillstånd att inneha vapen, utfärdande av tillstånd att anordna idrottstävlingar, konserter, demonstrationer och använda offentlig plats eller genomförande av sprängning, utfärdande och återkallande av ordningsvaktsförordnanden samt bestridande av parkeringsanmärkning. Vissa arbetsuppgifter utförs i nära samarbete med den polisoperativa verksamheten.2021-04-08Som multihandläggare av förvaltningsrättsliga ärenden kommer du arbeta med att handlägga våra olika rättsområden exempelvis vapenlag, ordningslag, lag om ordningsvakter samt lag om felparkeringsavgift. Arbetsuppgifterna består till stor del av att göra juridiska ställningstaganden genom att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antingen ska föredra för beslutfattare eller själv besluta i. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem. Rollen innebär dagliga kontakter inom och utom Polismyndigheten, kontakter med allmänheten, företag, kommuner och andra myndigheter. I arbetet kan det även ingå att utföra inspektioner av vapenförvaring och vapenhandlare samt fysisk vapenhantering.Detta är en möjlighet för dig som har:3-årig gymnasieexamen, alternativt annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdigminst ett års yrkeserfarenhet av kvalificerad handläggning i närtid inom offentlig verksamhetgod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskagod datorvanaVi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:juridiska kunskaper/erfarenhet av att söka i lagtext och att göra juridiska bedömningarerfarenhet av IT-baserade dokument- och ärendehanteringssystemerfarenhet av handläggning av myndighetsärendenkunskaper inom relevant lagstiftningB-körkortFör att lyckas i rollen som handläggare är du intresserad av handläggningsarbete och trivs med ett tidvis högt tempo. Du har ett strukturerat arbetssätt, ser sammanhang och är initiativtagande. Du kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.ÖVRIGTPlaceringsort: GöteborgVälkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 april 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid. Flex Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-16Polismyndigheten, Rättsavdelningen5679320