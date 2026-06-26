Handläggare inom förvaltningsrätt
Polismyndigheten, Serviceavdelningen / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-26
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Nu söker vi handläggare inom förvaltningsrätt till Falun. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få möjligheten att utvecklas och få nya erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Är du redo för en större uppgift?
Serviceavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar och består av tre enheter med totalt drygt 720 anställda. Avdelningen är en del i det brottsbekämpande uppdraget och arbetar med medborgarservice i form av bland annat e-tjänster och receptionsverksamhet, utvecklar resedokument och tjänstekort, tillhandahåller allmänna handlingar samt registerutdrag. Även myndighetens förvaltningsärenden och nationella telefonväxeln ingår liksom ansvaret för myndighetens informationshantering.
Tjänsten kommer vara placerad inom den förvaltningsrättsliga verksamheten och innefattar bland annat utfärdande och återkallande av tillstånd att inneha vapen, inspektioner av vapenhandel och andra förvaltningsrättsliga ärenden inom vapenområdet. Vissa arbetsuppgifter utförs i nära samarbete med den polisoperativa verksamheten.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som förvaltningshandläggare arbetar du med att utreda, handlägga, föredra och fatta beslut i förvaltningsrättsliga ärenden, i denna grupp hanteras ärenden enligt vapenlagen och vapenförordningen.
Vapenärenden är bland annat ärenden där privatpersoner eller organisationer ansöker om tillstånd att få inneha vapen, till exempel för jakt- eller målskytteändamål. Du kommer att bedöma personers lämplighet att inneha vapen, om vapentillstånd ska återkallas och hur ett vapen från ett dödsbo ska hanteras. Arbetet innebär att skriva beslut som du antingen ska föredra för din chef eller själv besluta i. Handläggningen av förvaltningsrättsliga ärenden sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem och genom skriftlig och muntlig kontakt, så därför behöver du vara bekväm med att arbeta med dator och telefon som arbetsverktyg.
I arbetet ingår även att genomföra inspektioner av vapenhandlares, privatpersoners, skytteföreningars och sammanslutningars fysiska förvaring och innehav av vapen. Arbetet kräver därför att man är bekväm med att hantera fysiska vapen. Resor förekommer i arbetet vid genomförande av inspektioner. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av kvalificerad handläggning och beslutsfattande i närtid som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Manuellt B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av att söka i och arbeta med lagtext
• Erfarenhet av praktisk hantering av vapen, exempelvis från militärtjänstgöring, jakt eller målskytteverksamhet
• God datorvana med erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem och Microsoft Office-paketet
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller i annan offentlig verksamhet
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du vara intresserad av handläggningsarbete, arbeta självgående och trivas med ett tidvis högt tempo.
Du trivs med att söka information och fatta beslut, du har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan prioritera rätt saker i ditt arbete. Du är även mån om dina kollegor och trivs med att samarbeta. Som person är du intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.
I arbetet med att bedöma personers lämplighet att inneha vapen krävs noggrannhet och hög integritet. I dialog med medborgarna över telefon/mejl och vid inspektioner, ställs höga krav på att du är serviceinriktad med mycket god kommunikativ förmåga.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Flextid
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Falun
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare Förvaltningsärenden
På grund av semesterperioden har vi en förlängd ansökningstid. Svarstiden på eventuella frågor kan vara längre än normalt. Urvalet påbörjas i början av augusti och vi återkommer efter det.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB1048/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Box 12256 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Serviceavdelningen Kontakt
HR-konsult
Pernilla Melander pernilla.melander@polisen.se 076-116 33 86 Jobbnummer
9979976