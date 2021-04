Handläggare inom folkbokföring - Skatteverket, Folk- och fastighetsavdelningen, Folkbokföringsenh - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Eskilstuna

Skatteverket, Folk- och fastighetsavdelningen, Folkbokföringsenh / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Eskilstuna2021-04-12Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom folkbokföring har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning, beslutsfattande men också många kontakter.Om jobbetDu arbetar med utredningar, analyser samt fattar beslut i olika folkbokföringsärenden. Arbetet utgår från människors livshändelser och du kan komma att utreda olika svenska/utländska handlingar. Det förekommer även enklare registreringsarbetsuppgifter. Du möter människor med olika bakgrund och begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och andra myndigheter. Arbetets innehåll, bredd och komplexitet bestäms utifrån verksamhetens behov.Du driver dina ärenden självständigt och jobbar aktivt med att välja effektiva lösningar. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med kollegorna i ditt team. Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion och en handledare som stöttar dig i ditt arbete. Eftersom vi arbetar med ständiga förbättringar i vardagen ser vi gärna att du har ett intresse för att utveckla arbetet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.Du tillhör en folkbokföringssektion inom folkbokföringsenhet 2 på Folk- och fastighetsavdelningen, med placering i Eskilstuna. På de två sektionerna i Eskilstuna arbetar cirka 40 medarbetare.Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy. I det här jobbet ska du:- ta initiativ samt självständigt planera och driva ditt arbete framåt inom givna riktlinjer- ha kundfokus, vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska- vara bra på att samarbeta och bidra till att teamet utvecklas och når sina mål- vara förändringsbenägen.Du ska även ha:- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom t ex juridik eller samhällsvetenskap alternativt en paralegal-utbildning om minst två år- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom kundbemötande/serviceområdet där du har förmedlat information och hanterat utmanande samtal som t ex folkbokföringshandläggare, servicehandläggare eller kundtjänsthandläggare.Det är önskvärt att du har aktuell och relevant myndighetserfarenhet.Bra att vetaAnställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Eventuellt kan även tidsbegränsad anställning bli aktuellt.En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning.Välkommen med din ansökan!Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 20210901 Tillsvidareanställning2021-04-12Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-19Skatteverket, Folk- och fastighetsavdelningen, Folkbokföringsenh5683832