Handläggare inom fartygsregistrering, vikariat
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-07-21
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som vikarierande handläggare inom fartygsregistrering kommer du att möta en spännande och utvecklande vardag tillsammans med professionella och kunniga kollegor. Du får omfattande kontakter externt och ett nära samarbete internt för att tillgodose samhällets behov av sjöfart. Arbetet sker på vårt kontor i Norrköping.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
handlägga ansökningar om registrering och avregistrering av fartyg, äganderättsändringar, inskrivningar av rättigheter såsom inteckningar m.m
lämna upplysningar och svara på frågor på telefon och mejl
utföra detaljerade administrativa uppgifter i stor utsträckning och till viss del utan it-stöd
diarieföra och arkivera dokument samt digitala handlingar.
Du måste ha
slutbetyg från en gymnasieutbildning
aktuell erfarenhet av att handlägga ärenden vid myndighet
aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
mycket god förmåga att förstå och uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du också har
slutbetyg från en gymnasieutbildning med inriktning mot juridik, samhälls- eller naturvetenskap
en akademisk utbildning inom affärsjuridik
aktuell erfarenhet av sjöfartsadministration
erfarenhet av administrativt arbete utan systemstöd
aktuell erfarenhet av kundkontakter, både skriftligt och muntligt.
Vi vill att du
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard
är flexibel, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter med förmåga att arbeta effektivt även under tidspress
har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att snabbt leverera lösningar på uppkomna problem med gott omdöme
är självgående, lojal och tar stort eget ansvar
har en mycket god samarbetsförmåga och kan samarbeta med människor med olika kompetens i syfte att uppnå bästa resultat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning och placering i Norrköping. Vi vill att du börjar under september 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer påbörjas från vecka 34. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Katrin Sundholm, 010 – 495 32 26 katrin.sundholm@transportstyrelsen.se
. ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5173. Vi behöver din ansökan senast den 17 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
10007856