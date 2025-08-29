Handläggare inom digital transformation (hybrid)
2025-08-29
Är du intresserad av hur digitalisering och innovation kan förändra samhället i grunden? På Vinnova får du möjlighet att omsätta idéer till verklighet - och bidra till att Sverige ligger i framkant i den gröna och digitala omställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du en omväxlande och utvecklande roll. Du driver satsningar inom artificiell intelligens (AI), extended reality (XR) och digital infrastruktur - alltid med hållbarhet och samhällsnytta i fokus. Du blir en del av ett team där expertis möter nytänkande, och där vi tillsammans bygger lösningar som gör skillnad för Sveriges framtid.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit ger vi dig bland annat;
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• generös friskvård
• brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här och möt Gustaf som arbetar i en liknande roll.
Rollbeskrivning
Som handläggare stödjer du forskning och utveckling, kunskapsutbyte och samverkan. I denna tjänst blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inom Vinnovas område Digital Transformation utveckla satsningar och handlägga bidragsprojekt. Du kommer också att föra dialog med externa projektledare och följa upp resultaten av de projekt vi finansierar inom datadriven innovation, digital omställning och avancerad digital teknik. Du behöver även vara öppen för att arbeta inom något av Vinnovas andra områden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta med olika erbjudanden om stöd till forsknings- och innovationsprojekt, såsom utlysningar och andra initiativ, regeringsuppdrag med mera.
• Arrangera och delta i interna och externa möten, konferenser och workshops.
• Administrera och följa upp resultaten av de projekt vi stödjer.
• Vara med och ta fram policy- och faktaunderlag.
• Representera Vinnova nationellt och internationellt.
• Hålla dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka och läsa rapporter.
Vi ser gärna att du vill främja datadrivet arbete, både hos de projekt Vinnova ger stöd till och i det interna arbetet med analys och uppföljning.
Kvalifikationskrav
Utbildning
Relevant akademisk utbildning, såsom civilingenjör, systemvetare, IT-ingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har:
• Minst 2 års relevant erfarenhet av arbete som handläggare, projektledare eller liknande - inom offentlig eller privat verksamhet.
• Erfarenhet av datadrivet arbete, till exempel inom AI, konnektivitet (5G/6G) och cybersäkerhet, med fokus på omställning av näringsliv och/eller samhälle.
-Erfarenhet av arbete med forskning och innovation (nationellt och/eller internationellt).
-Erfarenhet av att självständigt leda och driva arbete som kräver intern koordinering och förståelse för externa aktörers perspektiv och behov.
-Erfarenhet av att hålla presentationer och företräda en verksamhet inför representanter och beslutsfattare.
Språkkunskaper
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande kvalifikationer
- Erfarenhet av samarbete med andra myndigheter eller forskningsfinansiärer.
• Kunskap om det svenska innovationssystemet och relevanta infrastrukturer, som till exempel innovationshubbar, test- och demonstrationsmiljöer och innovationsmiljöer.
• Förståelse för hur digitalisering kan bidra till affärsnytta och samhällsvärde, och driva förändring av organisationers struktur, kultur och arbetssätt.
• Förmåga att identifiera digitaliseringens möjligheter och risker i ett bredare sociotekniskt system, och balansera teknikens möjligheter med organisatoriska och mänskliga perspektiv.
• Erfarenhet av att arbeta med utvärdering och/eller projektledning.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid motivation och personliga egenskaper.
Vi söker dig som är nyfiken och engagerad. Du tar ansvar, driver ditt arbete framåt på egen hand och ser möjligheter där andra ser hinder. Vi ser gärna att du har intresse för AI. Eftersom du ofta representerar oss i olika sammanhang är du trygg i att presentera och leda dialoger inför grupper.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och flexibel - du kan hålla ihop flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Rollen är både strategisk och operativ, vilket gör att du behöver kunna analysera, tänka framåt och förenkla komplexa frågor. Samtidigt är du noggrann och uthållig i de mer administrativa delarna.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Vinnova är en lärande organisation och vi ser gärna att även du delar med dig av dina idéer och kunskaper. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.seKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta gärna Mari Tastare, som är enhetschef på avdelningen Samhällsutveckling, via telefon 08-473 3030 eller e-post mari.tastare@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2025-09-17
Inför att du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och bisysslor här.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev och att du kan komma att få göra arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216), http://www.vinnova.se Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9483482