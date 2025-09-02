Handläggare inom civilt försvar
Enheten för djur och livsmedel, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. På landsbygdsdelen av departementet arbetar vi för en hållbar livsmedelspolitik, en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, samt en livskraftig landsbygd.
Enheten för djur och livsmedel arbetar med frågor inom livsmedelsområdet, djurskydd och djurhälsa. Enheten har också ansvar för civilt försvar när det gäller livsmedel och dricksvatten och budgetsamordning av frågor inom enhetens område. Enheten arbetar både nationellt och internationellt.
Som handläggare på enheten för djur och livsmedel ingår du i en grupp med ansvar för att stödja och utveckla frågor inom området civilt försvar, vilket sker i tät dialog med berörda myndigheter och andra aktörer. Som handläggare kommer dina arbetsuppgifter i första hand att omfatta olika frågor med fokus på uppbyggnaden av livsmedelsberedskap och dricksvattenförsörjning. Du förväntas vid behov också kunna hantera andra frågor inom djur- och livsmedelsområdet. Arbetet har såväl nationella som internationella aspekter, främst inom samarbetet mellan andra nordiska länder och inom Nato.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom områden relevanta för tjänsten, exempelvis inom statsvetenskap eller naturvetenskap. Vidare har du erfarenhet från arbete med livsmedelsberedskap och dricksvattenförsörjning på myndighet. Du har även goda kunskaper om svensk statsförvaltning, samt totalförsvaret. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Har du dessutom utbildning inom området krisberedskap och civilt försvar, exempelvis från Försvarshögskolan, samt erfarenhet från arbete i Regeringskansliet, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även gärna att du har hög integritet, samt är stabil, även i stressiga situationer.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Karin Führ Lindqvist, som är tillförordnad enhetschef, på 08-405 53 46. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.
