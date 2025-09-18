Handläggare inom bild och form
2025-09-18
Handläggare till Avdelningen för stipendier och internationella program
Vill du bidra till konstnärlig utveckling och internationellt utbyte för konstnärer inom bild och form? Vi söker en handläggare till vår avdelning för stipendier och internationella program. Arbetsuppgifterna innebär att stödja konstnärer genom internationella stipendier, bidrag och residens.
Befattningsbeskrivning
Du arbetar med handläggning av internationella stipendier och bidrag. Beslut om stöd fattas av Bildkonstnärsfonden. En del av tjänsten rör internationella residens inom IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Där ansvarar du för kontakten med våra samarbetspartners utomlands.
Arbetet innebär också:
• Direktkontakt med konstnärer via telefon och e-post
• Administrativt arbete med bidragsprocesser och budgetuppföljning
• Omvärldsbevakning, analys och uppföljning inom bild- och formområdet
• Informationsinsatser riktade till konstnärer, både på svenska och engelska
• Webbuppdateringar och kommunikationsinsatser
Du har din arbetsplats på Konstnärsnämndens kontor i Stockholm. Tjänsten är förlagd till avdelningen för Stipendier och internationella program. Som handläggare rapporterar du till avdelningens chef.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• mycket goda kunskaper om det samtida bild- och formområdet
• minst fem års erfarenhet av arbete inom bild- och formområdet
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• stark administrativ förmåga och vana av digitala verktyg
• akademisk examen inom bild- och formområdet, eller annan utbildning eller dokumenterad erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig
Meriterande erfarenheter:
• arbete inom offentlig förvaltning
• erfarenhet av ärendehanteringssystem
• arbete inom bild- och formområdet med ett internationellt perspektiv
• goda kunskaper i fler språk än svenska och engelska
För att passa i rollen ser vi att du har:
• god samarbetsförmåga och förmåga att skapa tillitsfulla relationer
• förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med god framförhållning
• förmåga att kommunicera myndighetens uppdrag på ett tydligt sätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringsprocessen.
Ansökan
Skicka din ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk senast 3 oktober 2025, till: rekrytering@konstnarsnamnden.se
.
Beskriv så utförligt som möjligt hur du uppfyller kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper. Konstnärsnämnden behandlar personuppgifter enligt GDPR.
Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv.
Om Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar med aktörer både inom och utanför kultursektorn. På Konstnärsnämnden arbetar 35 medarbetare och våra lokaler ligger i Stockholm. Kontaktuppgifter för detta jobb
För information om tjänsten kontaktar du avdelningschef Pernilla Högström tel. 08-506 550 60 eller via mejl till pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se
.
Fackliga företrädare:
För SACO-S föreningen Annika Björkman, annika.bjorkman@konstnarsnamnden.se
, tel. 08-506 55 050.
För ST inom Kultursektorn/Konstnärsnämnden Josefin Morge, josefin.morge@konstnarsnamnden.se
, tel. 08-506 55 096.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se Arbetsgivarens referens
