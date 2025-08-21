Handläggare inköp och avrop - visstidsanställning
Högkvarteret STAB Logistiksektionen söker en Handläggare inköp och avrop. Har du eftergymnasial utbildning inom inköp och aktuell arbetslivserfarenhet av inköp, avrop och beställningar i större organisation, gärna myndighet? Nu söker vi ytterligare en positiv handläggare till vårt team. Välkommen med din ansökan!
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
Om enheten
Högkvarteret (HKV) består av de centrala ledningsorganen försvarsstaben, operationsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Vid Högkvarteret finns även internrevisionen, säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö, flygsäkerhets- inspektören och den militära flyginspektionen samt Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB) och dokumenthanteringssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB Log) hanterar logistik för förbandet Högkvarteret. I rollen som Handläggare inköp och avrop kommer du främst att arbeta med att stödja HKV med:
• Administrativa arbetsuppgifter inköp, avrop och beställningar
• projektsamordning
• Kontakt med andra OrgE inom Försvarsmakten
• Delta i nätverksmöten rörande inköp och avrop
• Övriga förekommande uppgifter på LogistiksektionenPubliceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
KRAV
• Aktuell och godkänd eftergymnasial utbildning inom inköp eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig
• Minst ett års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av inköp, avrop och beställningar från större organisation eller företag, gärna myndighet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket goda kunskaper i MS Office
• Körkort B Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa in i rollen ser vi att du har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du drivs av att bygga goda relationer och är bekväm i rollen som samordnare. Du är också handlingskraftig och serviceinriktad, vilket vi ser som en förutsättning för att lyckas i denna roll. Vidare är du självständig, initiativrik och trygg i att ta ansvar för dina arbetsområden. Du är van vid och trivs med att arbeta strukturerat och du är noggrann. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Relevant arbetslivserfarenhet av inköp i Försvarsmakten
• Aktuell och relevant erfarenhet av projektsamordning
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet från myndighet, gärna inom totalförsvaret
• Relevant arbetslivserfarenhet inom logistikÖvrig information
Tillträde: snarast enligt ök.
Arbetsort: Stockholm
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chef Logistiksektionen, Petteri Karttunen som nås via växeln på 08-788 75 00.
Fackliga representanter nås på telefon 08-788 75 00:
Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Ansökan
Sista ansökningsdatum är 20 september 2025. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
