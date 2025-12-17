Handläggare infrastruktur
2025-12-17
Försvarsmakten i Umeå med Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) och Umeå Garnison växer och vi behöver därför utöka och utveckla vår infrastruktur. Detta avser såväl utveckling av befintliga resurser som nybyggnationer och nyanskaffningar. Befattningen som handläggare infrastruktur är därför mycket viktig för Försvarsmaktens tillväxt i Umeå.
Befattningen är placerad på stabsenheten och tillhör planeringsavdelningen vilken ansvarar för den långsiktiga verksamhetsplaneringen inklusive ekonomi, infrastruktur- och miljöfrågor. I nuläget finns en handläggare som arbetar heltid med infrastrukturfrågor och vi söker nu ytterligare en handläggare för att möta verksamhetens behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, samordna och handlägga frågor rörande infrastruktur för SkyddC samt samordna frågor inom området vid Umeå Garnison.
• Arbeta med mål och planer för hur garnisonens mark och anläggningar ska utvecklas.
• Sammanhålla SkyddC och Umeå Garnison arbete med effektivt lokalutnyttjande.
• Medverka vid anskaffning, vidmakthållande och avveckling av mark och lokaler.
• Utgöra SkyddC och Umeå Garnisons kontaktyta i alla typer av infrastrukturärenden gentemot Försvarsmaktens lokalplaneringsenhet, högre staber och Fortifikationsverket.
• Stödja annan verksamhet som bedrivs inom garnisonens uppgifter.
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom bygg eller samhällsbyggnad alternativt motsvarande utbildningsbakgrund eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig
• Arbetslivserfarenhet inom samhällsbyggnad eller infrastrukturområdet
• B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad och har god förmåga att utveckla och behålla goda kontakter och ett konstruktivt samarbete, såväl inom Försvarsmakten som med andra myndigheter och organisationer. Du skall ha en stor grad av självständighet, kunna planera och genomföra verksamhet samt trivas med att leda mindre, tillfälligt sammansatta, arbetsgrupper. Vi ser också att du är pålitlig, noggrann och kan arbeta i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens infrastrukturprocess, inklusive slutet bestånd
• Erfarenhet av motsvarande arbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning, -juridik och avtalshantering
• Kunskap om fysisk planering och riksintressen
• Kunskap om arbetsmiljö- och miljölagstiftning
• Kunskap och färdighet att arbeta i GIS
• Tidigare eller pågående anställning inom Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Umeå
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Dan Boström
Rekryterande chef
Martin Risberg
Information om rekryteringsprocessen
Viktor Häggström
Fackliga företrädare
SACO: Eric Uhlin Frankel
SEKO: Mattias Jonsson
OFR/O: Mikael Mosten
OFR/S: Annelie Forshage
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 010-827 55 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
