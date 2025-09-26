Handläggare Infrastruktur
Blekinge flygflottilj söker handläggare infrastruktur till flottiljstaben
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Är du intresserad av att arbeta med infrastruktur? Då är du den vi söker.
Blekinge flygflottilj är ett förband som ständigt är på väg och där är du en nyckelperson för att skapa förutsättningar för Blekinge flygflottilj att bedriva sin verksamhet och säkerställa att infrastrukturella krav efterlevs.
Vi söker dig som vill arbeta med bygg, anläggning och fastighetsfrågor. Blekinge flygflottilj använder en stor mängd byggnader för att lösa sina militära uppgifter. Därför är det mycket viktigt att flottiljen har god kompetens för att kunna föra dialog med Försvarsmaktens hyresvärd Fortifikationsverket samt med andra interna och externa aktörer. Detta i syfte att utveckla fastighetsbeståndet så att det ständigt är anpassat efter de uppgifter som tilldelats Blekinge flygflottilj.
Flottiljstaben, som du kommer att vara en del av, är flottiljchefens stöd för att leda och följa upp verksamheten, utarbeta beslutsunderlag och även stödja övriga chefer inom förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planering och samordning av infrastrukturella projekt inom flottiljens organisation som exempelvis nybyggnation, renovering eller anpassning av anläggningar.
• Arbeta med dokumentframtagning, verksamhetsanalyser och ekonomiska analyser för att stödja långsiktig planering och utveckling av Försvarsmaktens infrastruktur.
• Arbeta med att analysera och utveckla befintliga infrastrukturella processer samt föreslå ändamålsenliga förbättringar för att säkerställa effektiv planering, genomförande och uppföljning av åtgärder.
Du kommer verka i en sammanhållande funktion där du ansvarar för att driva och samordna infrastrukturella projekt i nära samarbete med flottiljledningen och andra aktörer inom Försvarsmakten.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Utbildning inom fastighetssektorn, annan relevant samhällsbyggnadsutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Körkort B, manuell växellåda.
• God datorvana.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av den statliga sektorns fastighetsförsörjning.
• God erfarenhet av att arbeta i projektform och samverka med flera aktörer.
• Kunskap i GIS.
• Planeringskompetens, exempelvis inom fysisk planering.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av ett omväxlande arbete med hög grad av självständighet och eget ansvar. Dina personliga egenskaper präglas av att du har ett bra ordningssinne, är systematisk och strukturerad. Du har lätt för att knyta nya kontakter och skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer. Vi ser att du har förmågan att anpassa dig efter ändrade omständigheter och behåller ditt lugn.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarmakten tillämpar provanställning om 6
månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Ronneby
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter som under kortare tid bedrivs på annan ort eller utomlands kan förekomma.
Tjänsten innebär krigsplacering och kommer därför föregås av säkerhetsprövning.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna:
Handläggare Infrastruktur Daniel Blomgren tfn: 010-827 10 47 eller Wiktoria Nilsson tfn: 010-827 10 48.
Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O, tfn: 070 -949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S, tfn: 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO, tfn: 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO, tfn: 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
