Handläggare infrastruktur
2025-09-23
Rollen som infrastrukturhandläggare hos Försvarsmaktens Logistik erbjuder en varierad vardag där du arbetar med allt från planering och underhåll till utveckling av kritisk infrastruktur. Arbetet innebär stort ansvar, samarbete med kollegor över hela Sverige och möjlighet att driva projekt som gör verklig skillnad för förbandets och Försvarsmaktens förmåga.
Om enheten:
Vår Teknik- och verksamhetsstödsavdelning är en central del av FMLOG Stab och är belägen på Gärdet i Stockholm. Avdelningen består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur, samt Verksamhetssäkerhet. Tillsammans arbetar dessa sektioner med att leda, utveckla och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Som en del av Infrastruktursektionen kommer du att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor över hela Sverige för att stärka, utveckla och förvalta den infrastruktur som är helt avgörande för vår verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som infrastrukturhandläggare ansvarar du för att planera och övervaka processer kopplade till infrastruktur. Din roll är avgörande för att säkerställa att anläggningarna fungerar optimalt och stödjer lagring samt hantering av materiel i enlighet med uppsatta krav. Du kommer även att spela en viktig roll i att upprätthålla befintlig infrastruktur, vilket är avgörande för verksamhetens fortsatta framgång och effektivitet. Du kommer bland annat att:
• Handlägga och bereda behovet av infrastruktur inom FMLOG i fred, kris och krig
• Stödja med fackkompetens i samordning och återrapportering av infrastrukturfrågor inom FMLOG
• Företräda FMLOG Stab som representant i arbetsgrupper och vid samverkan inom infrastrukturområdet
• Stödja förbandets infrastrukturarbete
• Utarbeta planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom ditt funktionsområde
• Agera projektansvarig inom tilldelade områden
• Stödja vid upprättande, registrering och distribution av skrivelser i Försvarsmaktens ärendehanteringssystem VIDAR

Publiceringsdatum: 2025-09-23
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasieexamen med godkända betyg
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete med handläggning
• Körkort med lägst behörighet B (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Det är meriterande om du har:
• Kunskap och erfarenhet inom ekonomi
• Erfarenhet av att leda, driva eller delta i projekt
• Kännedom om Försvarsmaktens lokalförsörjningsprocess
• Erfarenhet av infrastrukturprocesser samt redovisningssystem för anläggningar och infrastrukturobjekt
• Erfarenhet av arbete i stabsfunktion
• Arbetslivserfarenhet inom FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en omväxlande roll med stort ansvar och självständighet. Du är initiativtagande, ansvarsfull och har lätt för att skapa relationer såväl internt som externt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har förmåga att se helheten. Vidare drivs du av att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö där du effektivt kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Stockholm
• Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Arbetet innebär resor i tjänsten. Försvarsmakten tillämpar oregelbunden arbetstid. Jour- och beredskapstjänstgöring kan förekomma.
ANSÖKAN INSTRUKTION: Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17. I ansökningsprocessen ska du svara på ett antal urvalsfrågor samt bifoga ditt CV.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Anders Friberg, Sektionschef Infrasektionen
Fackliga företrädare:
• SACO Madeleine Bagge
• OFR/S Håkan Antonsson
• SEKO Eva-Britt Steen
• OFR/O Julia Back
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523287