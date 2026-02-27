Handläggare Granskningsfunktion, Gävle
2026-02-27
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
I Sverige finns 3,4 miljoner registrerade fastigheter. Hos oss kan du bidra till att säkra ägandet av Sveriges fastigheter genom att informationen i fastighetsregistret är riktig. Du kan också bidra med service till våra kunder och lämna ut information på ett rättssäkert sätt. Ditt arbete lägger bland annat grunden till en fungerade kredit-och fastighetsmarknad.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker medarbetare till granskningsfunktionen inom Lantmäteriet. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är sekretessprövning och utlämnande av allmän handling, samt övriga närliggande uppgifter som rör denna hantering. Som handläggare vid granskningsfunktionen handlägger du inkommen begäran om att ta del av allmän handling, eller för att få tillgång till uppgifter ur Lantmäteriets arkiv och ärendehanteringssystem. Eftersom en sådan förfrågan ska prövas utifrån sekretess, ingår det i arbetsuppgifterna att göra en rättssäker prövning enligt gällande juridiska bestämmelser. I vissa fall kommer du även att kommunicera direkt med kund rörande förtydliganden i samband med bedömning och utlämnande.
Placeringsort är Gävle. Utifrån arbetsuppgifternas art sker arbetet på plats på kontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom handläggning eller utredning och en utbildningsbakgrund med minst gymnasieexamen. Du har även goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet och har erfarenhet av arbete med sekretessprövning utifrån offentlighets- och sekretesslagen och/eller utlämnande av allmän handling. Likväl är det meriterande om du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot förvaltningsrätt, fastighetsrätt eller övrig juridisk inriktning som är relevant för arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du är en teamspelare med god förmåga att lösa uppgifter och utmaningar, både självständigt och tillsammans med andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är strukturerad, noggrann och arbetar enligt en tydlig process. Du har även förmåga att organisera och planera ditt arbete väl, slutföra det som påbörjats samt hålla deadlines. Arbetsuppgifterna kräver även att du är uthållig, självgående och har förmåga att hantera hög arbetsbelastning på ett konstruktivt sätt.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras före anställning.
Vid tillsättning av denna tjänst kommer provanställning att tillämpas. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Kontakt
Funktionschef Granskning
Wera Hemgren 070-226 86 27 Jobbnummer
9766658