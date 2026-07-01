Handläggare försvarsutskottet
Riksdagsförvaltningen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Söker du ett unikt och intressant arbete där du arbetar för demokratin? Försvarsutskottet behandlar bland annat frågor om försvaret, samhällets krisberedskap, hur det militära och civila försvaret ska samarbeta och vilken beredskap Sverige ska ha för till exempel naturkatastrofer.
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en vikarierande handläggare till försvarsutskottets kansli.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att planera för och handlägga utskottets möten och besök samt att vid behov bistå utskottsassistenten med administrativa arbetsuppgifter. I handläggarens uppgifter kan det även ingå att ta fram förslag till yttranden och betänkanden och självständigt arbeta med utskottens EU-frågor. Det innefattar bland annat att sammanställa inkomna dokument och ta fram underlag inför utskottets överläggningar. Du kommer att delta i arbetet med att ge stöd till utskottens verksamhet.
Utskottet har 17 ledamöter och biträds av ett kansli med fem medarbetare. Kansliet tillhör utskottsavdelningen, som består av 15 utskottskanslier och EU-nämndens kansli samt ett utvärderings- och forskningssekretariat.Kvalifikationer
Du har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete i Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet eller någon annan del av den statliga förvaltningen.
Kunskaper inom försvarsutskottets beredningsområde eller om EU är särskilt meriterande. Arbetet kräver att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du har goda kunskaper i engelska.
Du är noggrann och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Vidare kan du arbeta både självständigt och i grupp, periodvis under tidspress. Utskottskansliet är en liten enhet och arbetet utförs i nära samarbete med kollegorna. Det är därför viktigt att du trivs i en mindre grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.
Medarbetarskapet är viktigt för oss. Att arbeta hos oss innebär att du förväntas agera i enlighet med vår syn på medarbetarskap: att uppnå resultat, utveckla och samarbeta.
Anställningen är tidsbegränsad från oktober 2026 till och med sista juni 2028 men kan komma att förlängas.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckningSå ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 10 augusti 2026.
Referensnummer: 2073-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om att erbjuda en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I denna process ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Josefin Grennert Johansson, chef, 08-786 41 83
Sara Eriksson, HR-specialist, 08-786 45 45
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco-S
Anneli Löfling, ST
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00 (växel)
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), https://www.riksdagen.se/
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges riksdag Jobbnummer
9986223