Handläggare försäljning
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-01-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Falun
, Mora
, Gävle
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som handläggare på försäljningssektionen har du ett omväxlande och händelserikt arbete med många kundkontakter. Arbetet innebär att du handlägger exekutiv försäljning av fastigheter och bostadsrätter. I detta arbete ingår många interna och externa kontakter med kollegor, parter, spekulanter och värderingsmän med flera. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att skriva annonser, göra utskick om värderingstider, hantera mail och fakturor. Du har ett nära samarbete med dina kollegor. Ni har ett gemensamt ansvar för sektionens uppgifter och att sträva mot myndighetens mål. I takt med att du lär dig försäljningsprocessen finns möjlighet att utvecklas vidare och självständigt handlägga ärenden samt med delegation fatta vissa beslut.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som handläggare kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- 1 års arbetslivserfarenhet av administrativt eller handläggande arbete de senaste tre åren
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av att ha arbetat som handläggare inom verkställighet på Kronofogden. Det är även önskvärt om du har aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning, utredning och beslutsfattande som påverkar enskilda individer och företag.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-19!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
