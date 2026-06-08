Handläggare förorenade områden, vikariat
Länsstyrelsen I Värmlands Län, Miljöskydd / Hälsoskyddsjobb / Karlstad Visa alla hälsoskyddsjobb i Karlstad
2026-06-08
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Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd inom funktionen Förorenad mark. På Miljöskydd jobbar totalt 23 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, utformning av förelägganden, granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter och riskklassning av objekt. I funktionens arbetsuppgifter ingår även bidragshantering för utredningar och saneringsåtgärder. Du kommer även att bidra med din kompetens rörande förorenade områden i ärenden och projekt som hanteras av andra funktioner och enheter på Länsstyrelsen.
Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen. Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens och intresseområden.Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets-/högskoleutbildning med inriktning mot miljö, kemi, geologi, hydrogeologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet.
Det är meriterande om du har arbetat enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO). Det är även meriterande om du har erfarenhet av riskklassning av sediment och PFAS-förorenade områden. Vi ser gärna att du har erfarenhet av prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till förorenade områden
Du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra då tjänsten har många såväl interna som externa kontaktytor. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och månar om ett bra och professionellt bemötande.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Vikariat med omfattning 80%, tillträde snarast och längst tom 2026-12-31.
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Värmlands Län
(org.nr 202100-2395), https://www.lansstyrelsen.se/
Våxnäsgatan 5 (visa karta
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651 86 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöskydd Kontakt
Fackliga företrädare nås via växeln 010-2247000 Jobbnummer
9953347