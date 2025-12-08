Handläggare företagsregistrering
Vill du vara med där det händer och skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor?
Då är Företagsregistrering något för dig! Som skattehandläggare på Företagsbeskattningsenhet 4 får du en ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar med handläggning och registrering samt service.
För att lyckas i jobbet ska du tycka om teamarbete, vara utvecklingsorienterad och trivas i ständig förändring. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Arbetet omfattar ärendehantering, utredningar och registreringar inom F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering, samt löpande kundkontakter med både muntlig och skriftlig kommunikation samt service. I en del av kontakterna är det fördelaktigt att du känner dig trygg i att använda engelska.
Vi arbetar i team, och du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. I arbetet lär du dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du bidrar också till vårt arbete med ständiga förbättringar i vardagen och väljer effektiva lösningar. Du tänker nytt, vågar och agerar. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Området Företagsregistrering kan vara komplext och utmanande, det sker regelbundet lagändringar och passar dig som vill ha en variationsrik roll och stimuleras av att inhämta information. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbetstid och fritid.
Du tillhör företagsbeskattningsenhet 4 på företagsbeskattningsavdelningen med placering i Eskilstuna.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
- vara flexibel och anpassa dig efter nya förutsättningar
- tala och skriva enkelt och tydligt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom relevant område t.ex. ekonomi eller juridik
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom kundbemötande och service där du förmedlat
information via telefon och mail.
Det är önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande eller administrativa uppgifter inom ekonomi eller juridik.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
