Handläggare företagsregistrering
2025-12-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Helsingborg
, Ängelholm
, Simrishamn
Vill du jobba i ett framgångsrikt team inom beskattningsområdet företagsregistrering och samtidigt vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Då ska du söka som handläggare inom beskattning med fokus på företagsregistrering där du får ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlag, utreder, analyserar och fattar beslut. Du har många kundkontakter via telefon, mail och brev och en hel del av kontakterna kräver att du känner dig trygg i att använda engelska.
Du planerar ditt arbete och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. I
teamarbetet är ditt bidrag viktigt och du behöver ta ansvar och delta i det gemensamma arbetet framåt. I handläggningen fattar du självständiga beslut men under utredningen är du öppen för att både ge och ta stöd från dina kollegor. Parallellt med arbetsuppgifterna arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör företagsbeskattningsenhet 1 på företagsbeskattningsavdelningen med placering i Malmö, Karlskrona eller Kristianstad.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål
- vara flexibel och anpassa dig efter nya förutsättningar
- tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom relevant område t.ex. ekonomi eller juridik
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbete till exempel från offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund via telefon och mejl till exempel från offentlig verksamhet, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
