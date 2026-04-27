Handläggare för våld i nära relation
2026-04-27
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer? Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du arbetar nära individer som utsatts för våld och förtryck och bidrar till att de kan leva ett liv i trygghet och självständighet.
Nu söker vi en engagerad handläggare till vårt team, då en av våra kollegor tillfälligt ska arbeta med ett stadsövergripande uppdrag. Som handläggare för våld i nära relation blir du en del av ett team på sex personer. Du arbetar nära en kollega med samma uppdrag, tillsammans med en koordinator och socialarbetare med fokus på kriminalitet och förebyggande arbete. Du möter vuxna som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och hot och är en viktig del i deras väg mot ett tryggare liv.
I rollen kommer du bland annat att:
* Ta emot och handlägga ansökningar och anmälningar
* Utreda bistånds- och skyddsbehov
* Matcha behov mot relevanta insatser
* Ge råd, stöd och samtal till våldsutsatta
* Samverka med interna och externa aktörer
* Följa upp insatser, inklusive besök på skyddade boenden
* Dokumentera löpande enligt gällande riktlinjer
* Ge stöd och rådgivning till både professionella och allmänhet
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad i människors liv. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med nära samarbete, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom ett komplext och viktigt samhällsområde. Vi erbjuder extern handledning i grupp, ett brett kontaktnät och en varierande arbetsdag som ger både utmaning och stimulans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor i utsatta situationer och som trivs i en roll där du kombinerar myndighetsutövning med stödjande arbete. Du har en god förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och kommunicerar på ett lyhört och tryggt sätt, där du vägleder med respekt och tydlighet. Du är lugn och strukturerad även i pressade situationer och har lätt för att fokusera på rätt saker. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver ha en god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt. Samtidigt trivs du med att arbeta självständigt, där du planerar, organiserar och skapar struktur i ditt arbete.
Vi ser att du har:
* Socionomexamen eller likvärdig utbildning
* B-körkort
Du får gärna ha:
* Utbildning i FREDA, PATRIARK och/eller SARA
* Erfarenhet av arbete med våld i nära relation
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer kan komma att hållas fortlöpande.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
Stadshuset
)
261 80 LANDSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Törndahl sara.torndahl@landskrona.se 0418-473311
9878627