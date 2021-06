Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning - Skatteverket, Skatteupplysningen, Upplysningsenhet östra - Juristjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Skatteverket, Skatteupplysningen, Upplysningsenhet östra

Skatteverket, Skatteupplysningen, Upplysningsenhet östra / Juristjobb / Jönköping2021-06-28För dig som brinner för kundkontakt och är duktig på att förmedla kunskap och information finns ett utvecklande jobb på vår kundsupport Skatteupplysningen.Med lyhördhet och ett gott bemötande hjälper och vägleder du våra kunder. Här skapar du samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor. Var med och gör samhället möjligt!Om jobbetPå Skatteupplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du svarar på frågor om skatt från privatpersoner eller företag och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon, men också via mejl. Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. Vissa frågor är enkla och går snabbt att besvara medan andra är mer komplexa.I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du utvecklas inom kundservice och får bred kunskap inom skatteområdet. På Skatteupplysningen har du schemalagd arbetstid, som du till viss del kan påverka själv. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.På https://skatteverket.se/skatteupplysningen berättar en av våra medarbetare om hur det är att jobba hos oss.Du tillhör Upplysningssektion 1 på Upplysningsenhet östra på Kundmötesavdelningen i Jönköping. På sektionen är vi cirka 20 kollegor.Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy. I det här jobbet ska du: - ha ett kundanpassat förhållningssätt och bra bemötande- ha förmåga att förmedla kunskap och information sakligt och tydligt- ha god samarbetsförmåga- arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda mål.Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap- aktuell arbetslivserfarenhet inom kundmöte där du besvarat inkommande frågor via telefon eller personliga möten- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift- erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet.Det är önskvärt att du har något års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi.Bra att vetaAnställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.Ev frågor kan besvaras av sektionschef Ann-Christine Svennemar from 26/7-21.En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridningVälkommen med din ansökan!Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: November 2021 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-06-28Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Skatteverket, Skatteupplysningen, Upplysningsenhet östra5834806