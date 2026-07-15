Handläggare för säkerhetsprövningar till Swedavia
Swedavia AB / Säkerhetsjobb / Sigtuna Visa alla säkerhetsjobb i Sigtuna
2026-07-15
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Vi söker förstärkning till vår Personalsäkerhetsgrupp med två nya Säkerhetsskyddsspecialister som vill utvecklas inom personalsäkerhetsområdet.
Vad innebär rollen? Du kommer bli del av ett team inom HR som har i uppdrag att säkerställa att Swedavia följer Säkerhetsskyddslagen och som är sammanhållande för personalsäkerhetsarbetet i hela Swedavia. Det är en roll som kräver stor integritet och förmåga att sätta sig in i komplexa frågor och ta väl avvägda beslut.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara genomförandet av säkerhetsprövningar, vilket innebär att i arbetet ingår bl a:
Genomförande av bakgrundskontroll, grundutredning, säkerhetsprövningsintervju och övriga delar som hör till säkerhetsprövningsprocessen.
Stödja övriga i teamet i olika utredningar och andra personalsäkerhetsrelaterade frågor
Administrera, förvalta och utveckla rutiner och metoder i efterlevnad med gällande riktlinjer
Tillsammans arbetar vi för att våra tio flygplatser ska vara trygga och säkra för alla – resenärer, medarbetare och kunder. Du förväntas vara på plats på vårt kontor på Stockholm Arlanda Airport minst tre dagar i veckan och resor till övriga flygplatser ingår i arbetet och kan förekomma periodvis varje vecka, så vi tror det är en stor fördel om du bor i närheten av flygplatsen.
Vem är du? Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis säkerhet och riskhantering, kriminologi, beteendevetenskap eller psykologi, och/eller examen från Försvars- eller Polishögskolan. Alternativt motsvarande arbetsliverfarenhet inom relevant område
Som person är du självständig, målmedveten, strukturerad och empatisk
Erfarenhet av att arbeta med människor och allra helst erfarenhet av intervjusituationer
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av personalsäkerhetsarbete
Hur vi bemöter varandra, kollegor, kandidater och kunder är viktigt på Swedavia och eftersom rollen innebär många kontaktytor är det givet att du behöver vara en skicklig kommunikatör och relationsbyggare. För att trivas behöver du gilla att arbeta tillsammans i teamet, stödja kollegor och självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder en unik arbetsplats där säkerheten alltid kommer först och där du får möjlighet att lära dig mer om både flygplats och personalsäkerhet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringe@swedavia.se
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Sista ansökningsdag är den 4 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046285-2102092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
10003746