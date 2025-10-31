Handläggare för lägenhetsunderhåll och tillval
2025-10-31
Vi på Future People söker en handläggare till vår kund i Farsta. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker en noggrann och serviceinriktad person som vill arbeta med helhetsansvar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval. Rollen innebär ett nära samarbete med hyresgäster, entreprenörer och kollegor, där du bidrar till en hög servicenivå och ett professionellt bemötande.
Arbetsuppgifter
Ge information, besvara frågor och ta emot beställningar från hyresgäster och kollegor
Beställa och tidsätta arbeten hos entreprenörer samt följa upp uteliggande beställningar
Hantera fakturor och ekonomisk uppföljning
Ta fram rapporter och underlag för budget, prognoser och prissättning av produkter
Driva och utveckla utbudet med fokus på kund och affär
Delta i upphandlingar och avtalsuppföljning samt hålla driftmöten med entreprenörer
Medverka i förbättringsarbete och utveckling av rutiner med kunden i fokus
Utföra registervård och statistikuppföljning i Fast2
Säkerställa uppdaterad dokumentation, utbud och prislistor
Delta i arbete med HLU- och tillvalsutställningar
Hantera arkivering av hyresgästavtal och beställningar
Bidra aktivt till att enheten uppnår sina mål
Kravprofil
Obligatoriska krav
Gymnasieutbildning
Kunskaper i ekonomi och analytiskt tänkande (minst 1 års erfarenhet eller utbildning)
Erfarenhet av beställnings- och avtalsadministration samt fakturahantering
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat kundtjänstarbete med eget ärendeansvar
Mycket god datorvana, inklusive erfarenhet av Excel och flera system ( minst 7 st)
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i Fast2
Erfarenhet av hyresadministration och fastighetsbranschen
Personliga egenskaper
Positiv, serviceinriktad och initiativtagande
Helhetssyn, flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar
Strukturerad, noggrann och kommunikativ
God samarbetsförmåga och personlig mognad
Snabblärd och van vid nya arbetssätt och system
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 31/10-2026
Start:17/11-2025
Sista ansökningsdagen: 7/11-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
