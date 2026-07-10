Handläggare för fiskeripolitiska frågor
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2026-07-10
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Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Enheten för fiske, jakt och rennäring
Har du erfarenhet av arbete i central förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation? Vill du arbeta främst med fiskepolitiska frågor där du för dialog med myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter och representera departementet i olika nationella och internationella sammanhang, främst inom EU?
Som handläggare får du möjligheten att arbeta i händelsernas centrum med kunniga kollegor.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten ansvarar för frågor och ärenden om yrkes- och fritidsfisket, vattenbruket, fiskberedningsindustrin, EU:s gemensamma fiskeripolitik, havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt förvaltning av fiskeresurserna. I ansvaret ingår även fiskevård och fiskets miljöfrågor. Enheten ansvarar också för frågor om jakt och viltvård, rennäringen, statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Enheten söker nu en medarbetare som ska arbeta med främst fiskeripolitiska frågor, bl.a. EU-relaterade frågor och näringslivs-, handels- och marknadsfrågor, men även andra arbetsområden kan ingå. Det innebär arbete med fiskefrågor internationellt, inom EU:s gemensamma fiskeripolitik och dess nationella genomförande, som helt nationella frågor. I rollen ingår att ta fram förhandlingsunderlag, instruktioner, bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning.
I arbetet ingår även att föra dialog med myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter och att kunna representera departementet i olika internationella sammanhang, främst inom EU. Det ingår också att arbeta nära kollegorna inom fiskeområdet i ett "team" och samverka med andra enheter och departement i breda frågor som kopplar till fiskeripolitiken.
Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/landsbygds--och-infrastrukturdepartementet/Publiceringsdatum2026-07-10Bakgrund
Du har en relevant akademisk examen samt erfarenhet från arbete i central förvaltningsmyndighet och/eller politisk styrd organisation. Du behöver också ha grundläggande kunskaper om EU:s institutioner och arbetssätt samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med fiskerifrågor, arbete med fiskeripolitiska frågor på Regeringskansliet eller annan myndighet och erfarenhet av arbete med EU-/internationella fiskeripolitiska frågor.
Därtill är det meriterande med kännedom om EU-rätt samt goda kunskaper om EU:s fiskeripolitik.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras.
Du är initiativrik, utvecklings- och resultatinriktad, relationsskapande samt har god kommunikativ förmåga. Stor vikt läggs på personliga egenskaper, att du har gott omdöme, god samarbetsförmåga och är flexibel, vilket innebär att du snabbt kan anpassa dig till nya situationer.Övrig information
Tidsbegränsad anställning. En säkerhetsprövning kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Tomas Lindman eller rekryteringsspecialist Charlotta Cedermark. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Då det är semestertider kan det dröja något innan vi kan återkomma. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 16 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9999184