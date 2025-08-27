Handläggare för bostadsanpassningsbidrag (BAB), Solna stad
2025-08-27
Vårt team växer - är du vår nya handläggare för bostadsanpassningsbidrag?Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning.
På avdelningen för myndighetsutövning arbetar idag en handläggare för bostadsanpassningsbidrag och vi utökar nu med ytterligare en handläggare. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil organisation med engagerade och kompetenta kollegor.
Vad innebär arbetet?
Att handlägga bostadsanpassningsbidrag innebär att du huvudsakligen arbetar med att utreda, bedöma och fatta beslut om bidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Arbetet är varierat och innebär både administrativa uppgifter på kontoret och hembesök hos sökande. Du har nära kontakt med både den enskilde och deras närstående, vilket kräver god kommunikation och ett professionellt och empatiskt bemötande.
I arbetet ingår att bedöma sökta åtgärder av byggnadsteknisk art, värdera medicinska intyg, bedöma kostnader för byggarbeten, skriva offertförfrågningar och hantera offerter, skriva beslut, upprätta beställningar vid fullmaktsförfarande samt att hantera fakturor. Arbetet är omväxlande i sin svårighetsgrad och du kommer att arbeta självständigt med stöd av kollega, chef samt uppbyggt nätverk. Samarbete med intygsgivare, fastighetsägare, entreprenörer samt andra myndigheter och huvudmän tillhör också de vardagliga arbetsuppgifterna. Likaså att hålla sig uppdaterad om gällande lagstiftningar, föreskrifter och domar som kan påverka handläggningen av bostadsanpassningsbidrag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- har högskoleutbildning så som leg arbetsterapeut alternativt annan utbildning i kombination med flerårig praktisk erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- har minst 3-års yrkeserfarenhet
- är kunnig i lagstiftning och dess förarbete samt de regelverk som styr vårt arbete
- har en god utredningsmetodik, dokumentationsvana och administrativ förmåga
- kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
- är strukturerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
- är van att arbeta självständigt.
Det är meriterande om du
- har kunskap om eller erfarenhet av bostadsanpassning, myndighetsutövning eller liknande handläggning.
Rollen som handläggare för bostadsanpassningsbidrag kräver att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann samtidigt som du ger ett bra bemötande. Du ska vara tydlig i din kommunikation, kunna säkerställa att budskap når fram och att du blir förstådd. Det är viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera och planera arbetet, samtidigt som du ska kunna samarbeta med kollegor, anhöriga och med andra professioner. Som person behöver du vara trygg och stabil och kunna anpassa dig till olika situationer när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar livs- och yrkeserfarenhet högt.
Vårt erbjudande
- Våra lokaler finns i Solna stadshus, centralt beläget och nära allmänna kommunikationsmedel.
- Vi tillämpar individuell lönesättning och har friskvårdsbidrag.
- Tillgång till gym finns.
- Flexibel arbetstid och viss möjlighet till hemarbete.
- Ett omväxlande och meningsfullt arbete.
- Stöd från kollegor, chef och ett etablerat nätverk.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på 100 %, med tillträde 2026-01-12 eller enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande avdelningschef Sandra Schytzer på sandra.schytzer@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 september 2025. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
