Handläggare folkbokföring
2026-02-06
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete i team? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Då kan det här jobbet vara någonting för dig! Som handläggare inom folkbokföringen har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär att göra utredningar, ha kontakt med våra kunder och övriga samarbetspartners.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av folkbokföringsärenden som varierar i omfattning och komplexitet. I dina arbetsuppgifter ingår det att fatta beslut i olika folkbokföringsärenden. I arbetet ingår också administrativa uppgifter.
Du möter människor med olika bakgrund, främst via telefon och skriftväxling. Du planerar i stort din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor i team och ni ger och får stöd av varandra. Du kompetensutvecklas i vardagen och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du är bekväm med telefonen som arbetsredskap.
Det kan även bli aktuellt att utföra kontrollbesök utifrån verksamhetens behov, vilket innebär att du gör besök hos privatpersoner och på fastigheter som ett led i våra utredningar.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Du tillhör någon av våra två folkbokföringssektioner på Folkbokföringsenhet 1 inom Folk- och fastighetsavdelningen, med placering i Uddevalla. På våra respektive sektioner är vi ungefär 15 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning från offentlig verksamhet
- minst ett års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning i form av utredning från offentlig verksamhet
- B-körkort, manuell.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning i form av utredning inom statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
