Handläggare folkbokföring
2026-01-23
Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom folkbokföring har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär handläggning, utredning, beslutsfattande men också många interna och externa kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och andra myndigheter. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra är mer komplexa och tar därför mer tid.
Du arbetar i team, nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Det kan utifrån verksamhetens behov även bli aktuellt att arbeta med kontrollbesök, vilket innebär att du gör besök hos privatpersoner och på fastigheter som ett led i utredningar.
Vi är en verksamhet som påverkas av allt som pågår i samhället, vilket ställer krav på oss att kunna ställa om och vara flexibel i vår arbetsvardag.
Du tillhör en folkbokföringssektion påfolkbokföringsenhet 5, Folk- och fastighetsavdelningen med placering i Uppsala.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om 180 hp (120 poäng) inom juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap alternativt flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av handläggning inom statlig myndighet.
Det är önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter från exempelvis myndighet, försäkringsbolag eller kommun.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
