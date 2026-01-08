Handläggare folkbokföring
Skatteverket / Juristjobb / Eskilstuna Visa alla juristjobb i Eskilstuna
2026-01-08
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du ekonom, statsvetare eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom folkbokföring har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med utredningar, analyser samt fattar beslut i olika folkbokföringsärenden men även enklare registreringsarbetsuppgifter förekommer. Du möter människor med olika bakgrund och begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och andra myndigheter. Arbetets innehåll, bredd och komplexitet bestäms utifrån verksamhetens behov.
Du driver dina ärenden självständigt och jobbar aktivt med att välja effektiva lösningar. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med kollegorna i ditt team. Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion och ditt team som stöttar dig i ditt arbete. Eftersom vi arbetar med ständiga förbättringar i vardagen ser vi gärna att du har ett intresse för att utveckla arbetet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör en folkbokföringssektion inom folkbokföringsenhet 6 på Folk- och fastighetsavdelningen, med placering i Eskilstuna. På de två sektionerna i Eskilstuna arbetar cirka 40 medarbetare.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara noggrann
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng gamla systemet) inom ekonomi, juridik eller statsvetenskap
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, a-kassa, byrå, försäkringsbolag eller bank.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Anna-Karin Ahlgren 010-5764601,anna-karin.ahlgren@skatteverket.se Jobbnummer
9672602