Handläggare FMC Fiskeriövervakningsenheten
Havs- och vattenmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-26
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för fiskerikontroll har ett övergripande och samordnande ansvar för genomförandet av den svenska fiskerikontrollen i enlighet med EU:s gemensamma regelverk. Vi ansvarar bland annat för uppföljningen av hur det svenska yrkesfisket följer gällande regler på fiskets område.
Fiskeriövervakningsenheten har ett brett uppdrag att övervaka och ge support till svenskt yrkesfiske samt att samla in och förvalta information från en mängd olika källor. Vi ansvarar för registrering, granskning, validering och kontroll av uppgifter som rapporteras från yrkesfisket och aktörer i saluföringen av fiskeriprodukter. Enheten bedriver också övervakning av yrkesfisket i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter.
Handläggare till Fiskeriövervakningsenheten
Älskar du havet och har ett öga för detaljer? Drömmer du om ett flexibelt jobb där du får vara både problemlösaren och vägvisaren? Vi på Fiskeriövervakningsenheten letar nu efter en handläggare till vår 24/7 verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss är du en viktig del i arbetet för att skydda våra hav och se till att yrkesfisket sker på rätt sätt. Du kommer till exempel arbeta med följande:
- Ge service och support till yrkesfiskare och vägleda dem i korrekt rapportering och regeluppföljning.
- Registrera och administrera olika typer av anmälningar från fisket via telefon och digitala kanaler.
- Hålla i IT-supporten för yrkesfiskare och andra aktörer inom försäljning och handel, och se till att alla rapporterar sina uppgifter elektroniskt och korrekt.
- Informera och svara på frågor om gällande regler om fisket.
- Realtidsövervaka fiskeaktiviteter - ha koll på områden, gränser och fiskeaktiviteter för att säkra ett hållbart fiske.
- Samarbeta internationellt i gemensamma kontrollinsatser med andra EU-länder för att övervaka fisket på bred front. Kvalifikationer
Verksamheten bedrivs hela dygnet alla dagar på året och tjänsten kräver därför att du har möjlighet att arbeta både dagar, kvällar och nätter.
Vi ser gärna att du har följande:
- En treårig gymnasieutbildning med någon form av eftergymnasial påbyggnad inom administration, samhälls- naturkunskap, juridik, eller sjöfart.
- Minst ett års arbetslivserfarenhet inom kundservice, administration eller myndighetsarbete, där du haft mycket kontakt med både personer och system.
- Erfarenhet av arbete i digitala system, där du är van att hantera och registrera uppgifter noggrant och effektivt.
Vi ser det som meriterande om du också har:
- Kännedom om yrkesfisket och har kunskaper om regelverket för fiskerikontroll
- Erfarenhet av juridiskt arbete eller förvaltningsrätt och känner dig bekväm med att tolka och förklara regelverk.
- Erfarenhet av telefonsupport och vet hur du förmedlar information tydligt, pedagogiskt och serviceinriktat.
Som person är du strukturerad och har öga för detaljer. Du är kommunikativ och pedagogisk och känner dig bekväm med att förklara regler och förordningar i tal och skrift på både svenska och engelska. Du är också flexibel, självgående och duktig på att hantera snabba förändringar samtidigt som du har stor förståelse för människors behov och är noggrann i myndighetsutövningen. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Är du redo för en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt? Sök till oss och bli en viktig del av Fiskeriövervakningsenheten!Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 30 000: - 37 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är placerad i Göteborg där utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, med viss möjlighet till distansarbete. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
