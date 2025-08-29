Handläggare EU:s utsläppshandelssystem - vikariat
2025-08-29
Vill du vara med och forma framtidens klimatarbete på EU-nivå? Hos Energimyndigheten får du chansen att bidra till införandet av det nya utsläppshandelssystemet ETS2 för vägtransporter och byggnader. Här får du möjlighet att utveckla din kompetens, arbeta med internationella klimatsamarbeten och vara en del av ett engagerat team som gör skillnad för både miljön och samhället. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader.
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet går hand i hand. Målet är stabil och kostnadseffektiv energi med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Dina arbetsuppgifter - bevaka och säkerställa korrekta transaktioner i handelssystemet
Tjänsten innebär att du, tillsammans med kollegor i gruppen, stöttar de aktörer som deltar i handelssystemet och ansvarar för att säkerställa korrekt och säker hantering av konton och transaktioner i unionsregistret.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Löpande administrativ handläggning av ärenden, inklusive hantering av ansökningar om användarkonton, granskning och kontroll av dokumentation för personer som ansöker om tillgång till unionsregistret samt bevakning av aktiviteter och transaktioner för att upptäcka och hantera eventuella avvikelser.
• Medverkan i utvecklingsarbetet för att förbättra de administrativa rutinerna, exempelvis utveckling av e-tjänster, blanketter, informationsutskick, uppdatering av webbplatsen samt vidareutveckling av interna program och processer.
• Ansvar för support till aktörerna, både via telefon och e-post.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Skallkrav
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, gärna inom eller med koppling till klimat, energi eller energisystem. Du har dessutom mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande
• Handläggning av administrativa uppgifter inom offentlig sektor
• Arbete med kund- och leverantörskontakter eller kundservice
• Arbete inom energi-, IT- eller teknikområdet
• Handläggning av liknande ärendenDina personliga egenskaper
Rollen kräver att du har mycket god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att samarbeta i grupp. Eftersom arbetet innebär många kontakter med externa aktörer är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Om företaget
Handel med utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att nå EU:s klimatmål. Som kontoföringsmyndighet är Energimyndigheten bland annat ansvarig för administration av den svenska delen av unionsregistret. Unionsregistret är ett centralt IT-system för hantering av utsläppsrätter inom EU ETS. Myndigheten utgör även, tillsammans med Naturvårdsverket, stöd till Regeringskansliet i arbetet med utveckling av handelssystemet.
Verksamheten tillhör Enheten för internationella klimatsamarbeten och där arbetar idag ett ungefär femton personer med bland annat utveckling av internationella klimatsamarbeten och kontoföring av EU ETS.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel. föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 21 september 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-009688. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR så får du hjälp att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Lindström på telefon +46 (0)16 542 06 45 eller 073-660 0243. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nele Turemark (Poolia) på telefon 070-248 99 77. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656 Ersättning
