Handläggare DAC-rapportering - RK:s biståndsstatistik (vikariat)
Regeringskansliet / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete UD-IU,
Gruppen för budget och styrning, Utrikesdepartementet
Vill du vara med och genomföra Sveriges utrikes- och internationella utvecklingspolitik i nära samarbete med engagerade och skickliga kollegor? Är du en engagerad person som vill arbeta med biståndspolitik? Är du kunnig i statistik och kvalitets- och resultatinriktad? Vi söker dig som vill vara en del av det team som ansvarar för budgetsamordningen av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetet innebär att sammanställa och rapportera Regeringskansliets biståndstatistik till OECD DAC, om drygt 20 miljarder kronor per år. Även att sammanställa och rapportera kostnader som räknas som bistånd (ODA) enligt DAC, såsom kostnader för asylmottagning, Sveriges bidrag EU:s gemensamma biståndsbudget och avgifter för medlemskap i internationella organisationer. Andra arbetsuppgifter inkluderar deltagande i DAC:s arbetsgrupp för utvecklingsfinansiering och statistik (WP STAT), vägledning vad som räknas som ODA och framtagande av kvantitativa underlag inom tematik som klimat, hälsa, FN-stöd och privatsektorinstrument i biståndet.
Tjänsten är del av budgetgruppen på UD som har ansvar för myndighetsstyrningen av Sida och Folke Bernadotteakademin, samt samordnar budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och ansvarar för statistikfrågor inom OECD-DAC.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Du har en akademisk examen främst med ekonomisk inriktning och minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet, inklusive statistikbearbetning i Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av bidragshantering eller motsvarande arbete. Det är meriterande om du har kunskaper om den statliga budgetprocessen inom Regeringskansliet samt god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från utrikesförvaltningen eller annan relevant statlig myndighet är meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav då skriftlig och muntlig kommunikation är en viktig del av arbetet.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten, analytisk, strukturerad och god förmåga att initiera, leda och genomföra processer. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga samt ett gott omdöme. God förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad som vikariat tom 31 maj med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kan du kontakta gruppchef Carita Nyyssöla Linde. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren samt fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (OFR/S,P,O), samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 september.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9507782