Handläggare Civilplikt
A-Talent Tech Management Sweden AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Örebro
, Västerås
, Götene
, Håbo
, Södertälje
eller i hela Sverige
Regeringen har aktiverat civilplikten i syfte att stärka personalförsörjningen inom samhällsviktiga verksamheter. Inom ramen för detta uppdrag ska cirka 1000 personer utbildas för att kunna krigsplaceras och bidra till totalförsvarsviktiga verksamheter inom elförsörjningen.
Utredning och utbildning av civilpliktiga påbörjades under 2025 och pågår till och med 2028. Uppdraget utförs inom enheten Civilplikt, en relativt nybildad enhet inom sektionen för externa uppdrag på avdelningen säkerhet och beredskap. Enheten består i dagsläget av nio medarbetare, varav sex konsulter.
Nu söker vi resurskonsulter som vill vara med och bygga upp och genomföra denna samhällskritiska verksamhet åt vår kund i Örebro.
Om uppdragetUppdraget avser resurskonsulter som förstärker uppdragsgivaren i det löpande arbetet. Arbetet leds och styrs av uppdragsgivaren. Konsulten arbetar delvis under arbetsledning och delvis självständigt med avgränsade arbetsuppgifter.
Uppdraget innebär att identifiera och utreda totalförsvarspliktiga för att de ska kunna fullgöra civilplikt inom elförsörjningen - en central del av Sveriges totalförsvar.
ArbetsuppgifterSom resurskonsult kommer du att:
Utreda totalförsvarspliktiga utifrån uppsatta urvalskriterier och inkomna underlag
Upprätta nödvändigt underlag för inskrivning och göra framställningar om inskrivning till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Ge stöd i handläggning av överklaganden och avbrott
Hantera löpande administration för de totalförsvarspliktiga som utreds
Ha löpande kontakt med totalförsvarspliktiga via telefon och skrift
Hantera sekretessbelagda uppgifter
Samverka internt och externt
Ge stöd i utbildningsplanering för totalförsvarspliktiga
Bidra till enhetens verksamhetsutveckling genom att utveckla rutiner och processerPubliceringsdatum2026-01-21Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfylla följande krav:
Universitetsutbildning på minst kandidatnivå, exempelvis inom statsvetenskap, juridik eller offentlig förvaltning
Minst två års erfarenhet, under de senaste fem åren, av utredning eller handläggning som inneburit att fatta beslut som påverkar individer
Minst två års arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet
B-körkort
Uppdraget ställer krav på att du har relevant utbildning inom området och kan hantera arbetsuppgifter av viss svårighetsgrad. Du har 2-5 års erfarenhet inom området och har deltagit i eller utfört flera liknande uppdrag. Rollen innebär att du arbetar under viss arbetsledning, men att du självständigt kan utföra avgränsade arbetsuppgifter med hög kvalitet och ansvarskänsla.
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vid frågor kontakta Johanna Nilsson, johanna.nilsson@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9697042