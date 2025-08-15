Handläggare (chefsstöd) till anstalten Fosie
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Anstalten Fosie ligger i utkanten av Malmö och byggdes 1986. Fosie är en anstalt i säkerhetsklass 2 med plats för 173 män, där ca 300 anställda och 10 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Verksamheten är under ständig förändring och har under åren utökats vid flertalet tillfällen bl.a. genom att upprätta platser för särskilt resurskrävande intagna (SRI) samt genom ett nytt modulhus som färdigställdes 2023.
Läs mer om anstalten Fosies verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/fosie/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som chefsstöd på anstalten Fosiearbetar du både strategiskt och operativt med verksamhetsutveckling och uppföljning i ett nära samarbete med kriminalvårdschef, din chefsstödskollega och kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer). Tillsammans utgör ni alla en del av ledningsgruppen och verkar tillsammans för att fullfölja ert uppdrag utifrån gällande lagstiftning och för att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att både utvecklas och trivas på arbetsplatsen.
Som chefsstöd hos oss kommer du att arbeta både brett och fördjupat i ledningens styr- och uppföljningsprocesser, vilket ibland sker i högt tempo, tillsammans med dina kollegor. När du börjar på kriminalvården kommer du att få en gedigen onboarding vilket kommer ge dig en bra grund att stå på. I din roll som chefsstöd stödjer du kriminalvårdsinspektörerna utifrån ett HR-perspektiv och har fokus på frågor inom både arbetsmiljö, MBL, kollektivavtal, lönebildning, personalplanering och rehabilitering. I rollen ingår även att arbeta med vissa delar av rekryteringsprocessen.
Arbetsuppgifterna innebär att ta fram beställningsunderlag, ha regelbundna avstämningar med rekryteringsenheten samt administration kring att beställa avtal och upprätta personalakter. Som chefsstöd ta du också fram underlag samt deltar och ansvarar för att ta fram protokoll till ledningsgruppsmöten, förhandlingar och skyddskommitté. I lokal ledningsgrupp har du tillsammans med kriminalvårdschefen ansvar för att hålla ihop frågor inom ditt område. Du ingår även i regionala chefsstödsmöten. Resor i tjänst förekommer. Vidare fungerar du som stöd till kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektörer i specifika frågor såsom årshjul, verksamhetsplanering och uppföljningar. Kvalifikationer
Som chefsstöd behöver du vara självgående och ansvarstagande. Det är också viktigt att du trivs i en administrativ roll och är van vid att arbeta strukturerat och systematiskt då rollen innebär att hålla samman och driva flera processer med flera aktörer samtidigt. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför organisationen och det ställs därför höga krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi söker dig som är driven och har vilja och förmåga att hjälpa andra för att hitta lösningar. Vi ser gärna att du är nyfiken och tar initiativ.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar omen human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården
bedömer relevant för tjänsten
• Arbetslivserfarenhet av administrativt arbete inom HR, rekrytering, juridik eller annan inriktning som Kriminalvården
bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att självständigt genomföra, leda och underhålla processer
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet från Kriminalvården, företrädesvis i en administrativ roll
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor, företrädesvis från rättsväsendet
• Erfarenhet av personal- och arbetsledning
• Erfarenhet av operativt arbete inom HR
• Erfarenhet av strategiskt arbete inom HR
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
