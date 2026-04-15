Handläggare bostadsanpassning/Arbetsterapeut
2026-04-15
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-15Beskrivning
Vill du använda din arbetsterapeutiska kompetens i en kombinerad och mer strategisk roll? I detta uppdrag arbetar du både med myndighetsutövning inom bostadsanpassning och som konsultativ arbetsterapeut inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Du stöttar deltagare i deras väg mot arbete och är ett professionellt stöd till kollegor och samarbetspartners.
Du tillhör avdelningen för Arbetsmarknad och Integration och har stor möjlighet att planera och strukturera ditt arbete mellan de två uppdragen. Omfattningen mellan handläggning och konsultativt uppdrag kan variera över tid. Periodvis kan det arbetsterapeutiska uppdraget inom arbetsmarknad motsvara upp till halva tjänsten, med fokus på bedömning, handledning och kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter
Inom bostadsanpassning
Ta emot och handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag
Göra hembesök och utreda förutsättningar för anpassning
Samverka med sökande, anhöriga, arbetsterapeuter, fastighetsägare och entreprenörer
Fatta beslut enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
Föra dialog med hantverkare och tekniska konsulter samt följa upp utförda åtgärder
Dokumentera och hantera ärenden i verksamhetssystem
Hålla dig uppdaterad kring relevant lagstiftning, föreskrifter och praxis
Inom arbetsmarknadsverksamheten
Bedöma aktivitetsförmåga tillsammans med deltagare och övriga professioner
Stödja och handleda deltagare i arbetsrelaterade färdigheter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
Anpassa arbetsuppgifter och miljö vid arbetsträning
Utbilda och konsultera handledare och arbetskonsulenter kring anpassningar i arbete och vid arbetsträningKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av myndighetsutövning. Erfarenhet av bostadsanpassningsbidrag och relevant lagstiftning är meriterande
Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning eller liknande insatser inom arbetsmarknadsområdet
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, stabil och självständig, med god förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för dina ärenden och beslut. Du gör omdömesfulla avvägningar och kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika professioner och aktörer, såsom sökande, anhöriga, myndigheter och andra samarbetspartners. Ett professionellt bemötande, hög service och god vägledning är centralt i uppdraget.
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet, med tillträde 1 augusti 2026 (eller enligt överenskommelse) till och med 31 augusti 2027.
Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuder flextid och friskvårdsbidrag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
911 32 VÄNNÄS
Arbetsmarknad och integration Kontakt
Avdelningschef arbetsmarknad- och integrationsavd.
Sara Hallin 070-3038167
