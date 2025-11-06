Handläggare borgenär
Är du analytisk och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom borgenärsområdet har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och ekonomiska bedömningar.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Som borgenärshandläggare skapar du dig en helhetsbild av företagen och utreder deras ekonomiska situation för att bedöma om de kan betala sina skatter och avgifter. Vi arbetar med företagen för att kunna möjliggöra betalningar men arbetar även för att motverka osund konkurrens och den kriminella ekonomin. Du kommer främst att arbeta med bolag och enskilda näringsidkare med skulder till staten.
I arbetet ingår att:
- utreda och riskbedöma företag
- göra ekonomiska analyser av företags betalningsförmåga på kort och lång sikt
- arbeta med förebyggande åtgärder
- komplettera ärenden via kontakter med företag och privatpersoner
- handlägga betalningsuppmaningar och obetalda skatter
- handlägga anstånd
- arbeta med offensiv återkallelse av godkännande för F-skatt
- ansöka om konkurs.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Är du intresserad kan du även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du kommer tillhöra en sektion på Borgenärsenheten på Företagsbeskattningsavdelningen. Placeringsort är Sundsvall eller Västerås. På sektionen är vi ca 20 medarbetare.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utredning eller handläggning från inkassobolag, bank eller myndighet där du arbetat med ekonomiska underlag eller obeståndsfrågor.
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet från liknande arbete inom Skatteverket eller Kronofogden.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
