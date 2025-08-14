Handläggare beskattning inom internationell moms
Skatteverket / Juristjobb / Sundbyberg Visa alla juristjobb i Sundbyberg
2025-08-14
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att jobba med moms och utredningar kopplat till internationell moms? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Moms är ett spännande skatteslag med många undantag och mycket specialregler. Som skattehandläggare på företagsbeskattningsavdelningen får du ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar med både enklare och kvalificerade utredningar, ger service och vägledning till utländska företag. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du tillhör ett team som arbetar med granskning och utredning av momsdeklarationer från internationella företag. Du hanterar ärenden av blandad karaktär där det förekommer både snabba och enkla ärenden men också mer komplexa ärenden som kräver god materiell momskunskap och vidare utredning genom kontakt med kunden. Förutom handläggning av ärenden hanterar du också kringliggande arbetsuppgifter. Arbetet innebär många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet är kvalificerat och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Dina arbetsområden bestäms i dialog med din närmaste chef och tillsammans utvecklar vi din kompetens. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid
Du tillhör Företagsbeskattningsavdelningen och arbetar på Företagsbeskattningsenhet 1, med placering i Malmö eller Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha förmågan att självständigt planera och driva arbetet framåt för att nå resultat
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- ha förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller en YH-utbildning inom ekonomi om minst 400 poäng. Alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom beskattningsområdet.
- minst ett års aktuell arbetslivserfarenhet inom ekonomi, redovisning eller bokföring
Det är önskvärt om du har jobbat med liknande arbetsuppgifter på Skatteverket alternativt har flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete på annan statlig myndighet. Det är även önskvärt om du har aktuell erfarenhet av arbete med moms.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Salima Kolagasi, Sektionschef salima.kolagasi@skatteverket.se Jobbnummer
9458579