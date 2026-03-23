Handläggare av personärenden
2026-03-23
Vill du arbeta med handläggning och myndighetsutövning inom en myndighet som bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet? Då har du kommit rätt!
Du tillhör enheten för personärendehantering där du är en av nio personärendehandläggare.
I Karlstad finns vi i nya och fina lokaler med bra möjligheter till parkering och ca 13 minuters promenad till centrum.
Du kommer att arbeta med handläggning av olika typer av ärenden i de uppdrag myndigheten har. Myndighetsutövning gentemot totalförsvarspliktiga baserad på lagen om totalförsvarsplikt är en stor del av arbetet. I tjänsten ingår även hantering och utredning av ärenden för de som gör en egen ansökan till grundutbildning med värnplikt eller söker till polisutbildningen.
Handläggningen sker i huvudsak självständigt, där du gör egna bedömningar och fattar egna beslut baserade på dessa. Du ska ha kännedom om alla de olika typer av ärenden enheten hanterar, men du kommer att ha ett eller flera områden du är mer insatt i och på sikt har ett utökat ansvar för.
Du kommer att ha ett nära samarbete med dina närmsta kollegor såväl som andra funktioner inom och utom myndigheten, varför det är viktigt att kunna skapa goda samarbeten och att kunna samverka effektivt i grupp. Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot våra medarbetare inom hela myndigheten. Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver:
- Högskoleutbildning med inriktning mot samhällsvetenskap eller förvaltningskunskap eller annan inriktning som vi bedömer lämplig för anställningen.
- Du har minst några års erfarenhet av arbete inom offentlig sektor med handläggning av ärenden och myndighetsutövning gentemot enskilda personer.
- Erfarenhet av både korta enklare ärenden och mer komplicerade utredningskrävande ärenden.
- Goda kunskaper om de lagar och regler som styr offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta i olika IT-system.
Det är meriterande om du har kunskap om lagen om totalförsvarsplikt.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som person är analytisk, flexibel och prestigelös. Du trivs med ett arbetssätt där du tar stort eget ansvar för både ditt och gruppens arbete. Du har en förmåga att över tid hålla en hög kvalité och noggrannhet i handläggningen oavsett om du hanterar många enklare ärenden, eller sådana som kräver lite mer utredning.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Individuell lönesättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/1633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Mattias Åhs 010-1902698 Jobbnummer
9814724