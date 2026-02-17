Handläggare av bostadsstöd
2026-02-17
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Beskrivning av enheten
Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för frågor inom bostadsförsörjning, bostads- och energibidrag, klimatanpassning, kulturmiljö, samhällsplanering, överklagade kommunala beslut, administration av allmänna val samt diverse förvaltningsärenden.
Sakområdena omfattar både övergripande utvecklings- och samordningsuppdrag, såväl som mer specifika uppdrag och löpande ärendehandläggning.
Den aktuella tjänsten som handläggare av bostadsstödkommer tillhöra sakområdet energi- och bostadsstöd. Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar tillsyn enligt stödförordningar samt krav från EU:s återhämtningsfond (RRF) och handläggning av kommande stöd.
I tillsynsuppgifterna kommer du exempelvis att:
- genomföra revisioner och uppföljningar av utbetalda stöd inom energi- och bostadsområdet
- analysera och granska ekonomiska rapporter och underlag
- samverka med andra myndigheter, länsstyrelser och externa aktörer för att säkerställa att statliga stöd används enligt regelverket
- bidra till utvecklingen av uppföljnings- och tillsynsmetoder i det nationella nätverk som finns kring detta arbete.Kvalifikationer
Du behöver ha en ekonomisk eller juridisk utbildning på högre nivå (högskola eller universitet). Du behöver också ha erfarenhet av statligt arbete.
Det är meriterande om du arbetat som utredande handläggare eller revisor på en statlig myndighet samt har gedigen erfarenhet och kunskap inom utredningsmetodik och fördjupade skrivbordsgranskningar. Erfarenhet av att genomföra platsbesök och B-körkort är också meriterande.
Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stor vikt vid dina kompetenser. Som person behöver du vara analytisk och noggrann. Vi söker dig som vill bidra till en serviceinriktad myndighet med mycket kontakter både med tjänstepersoner och medborgare. Du är uthållig, självgående och van att fatta självständiga beslut.
Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
Information om rekryteringsprocessen
Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst i vecka 12.
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du är förberedd på att ladda upp relevanta underlag om du går vidare i rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Information om att arbeta på Länsstyrelsen Västernorrland
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1121-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Viveka Sjödin 0611-349078 Jobbnummer
