Handläggare/administratör överförmyndarenheten
2026-04-21
Hej!
Är du driven, ansvarstagande och redo att ta dig an ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till trygghet och rättssäkerhet för människor i utsatta situationer? Då kan det här vara rollen för dig! Vi söker nu en vikarierande handläggare/administratör till överförmyndarenheten.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Överförmyndarenheten finns i trevliga lokaler i Luleå servicecenter och består av en administratör, åtta handläggare och en enhetschef. Som handläggare/administratör arbetar du i team tillsammans med överförmyndarhandläggare och enhetschef. Rollen kräver god administrativ förmåga, datorvana och förmåga att hantera sekretessbelagda uppgifter.
Vi erbjuder dig:
• Ett arbete där du varje dag bidrar till att stärka människor som behöver det
• En arbetsplats med engagerade kollegor och en kultur där vi stöttar och lär av varandra
• Möjlighet att utvecklas och växa i en kvalificerad roll
• En organisation som satsar på digitalisering, förbättringsarbete och moderna arbetssätt
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta brett, självständigt och varierat.
Bland annat kommer du att:
• hantera akter och ärenden: skapa ärenden, registrera inkomna handlingar, expediera handlingar, avsluta ärenden och akter.
• sköta post och bevaka nämndens officiella mejl.
• stödja handläggare med att begära in handlingar och utföra enklare handläggning.
• assistera vid utlämnande av allmänna handlingar.
• samverka med andra myndigheter och förvaltningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med något som är både viktigt och utvecklande.
Du har:
• relevant högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, rättsvetenskap, dokumenthantering eller annan likvärdig utbildning.
• förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt både muntligt och skriftligt
• en strukturerad och noggrann arbetsstil
• en positiv attityd, stor samarbetsvilja, ett lösningsfokuserat mindset och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling
Anställningen är tidsbegränsad fr.o.m. snarast, t.o.m. 31 augusti 2026, eventuellt med möjlighet till förlängning under hösten.
Urval och intervjuer sker löpande vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320365".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
971 85 LULEÅ
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen
