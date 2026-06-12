Handläggare
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2026-06-12
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er). Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Mer om KSON som arbetsgivare kan du läsa här: Jobba hos oss här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Handläggare till Sjukvård och omsorg i Norrtälje (3 tjänster)
Vill du göra verklig skillnad – och samtidigt vara med och utveckla framtidens socialtjänst?
Hos oss på Sjukvård och omsorg i Norrtälje får du vara en del av en verksamhet där utveckling, innovation och samverkan genomsyrar hela förvaltningen. Vi befinner oss i ett spännande förändringsarbete där vi tillsammans utvecklar handläggningsprocesser, arbetssätt och digitala lösningar – med tydligt fokus på invånarnas behov och den nytta vi skapar.
Nu söker vi tre handläggare till avdelningen för individstöd och förebyggande insatser. Några av våra kollegor har nyligen gått vidare till nya uppdrag inom förvaltningen, vilket vi ser som ett tecken på vår starka utvecklingskultur och de möjligheter som finns hos oss.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du, tillsammans med engagerade kollegor, bidrar till att skapa trygghet, självständighet och bättre livskvalitet för invånarna – samtidigt som du är med och driver utvecklingen framåt.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för individstöd och förebyggande insatser består av cirka 80 medarbetare, en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och fem enhetschefer. Avdelningen arbetar främst med myndighetsutövning och handläggning enligt SoL och LSS och ansvarar även för handläggning av färd- och riksfärdtjänst samt verkställighet av kontaktperson- och stödfamiljsinsatser.
Vi är en del av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, där vår gemensamma vision är att invånarna ska ha en god hälsa. För oss innebär det att allt utvecklingsarbete utgår från invånarnas behov och den nytta vi skapar för dem vi är till för.
Vi befinner oss i ett aktivt utvecklingsarbete där vi tillsammans bygger en hållbar och modern socialtjänst. Fokus ligger på att utveckla handläggningsprocesser, stärka samverkan, förbättra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter – med målet att skapa ökad självständighet, trygghet och kvalitet för invånarna.Kvalifikationer
För att lyckas i detta roliga och utmanande arbete är det ett krav att du har socionomexamen eller annan närliggande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och myndighetsutövning. Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning enligt både SoL och LSS.
Som person har du personlig mognad och integritet, och du vågar stå för dina bedömningar. Du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad, arbetar noggrant och tar ansvar för att uppgifterna blir utförda på rätt sätt.
Vi söker dig som trivs i en verksamhet i förändring. Du har ett nyfiket förhållningssätt, bidrar med idéer och ser möjligheter till förbättring i det dagliga arbetet. Du är flexibel, initiativtagande och ser utmaningar som något positivt som ska lösas – både självständigt och tillsammans med andra.
Du har god datavana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Då kommunen är stor till ytan behöver du ha körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
engagerade och närvarande chefer
kompetenta och stöttande kollegor
friskvårdsbidrag
flexibel arbetstid (årsarbetstid)
möjlighet till distansarbete
Hos oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att ditt arbete gör skillnad – både för individen och för samhället i stort.Övrig information
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 35 000 -45 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Myndighet Kontakt
Enhetschef
Veronica Eriksson veronica.eriksson@norrtalje.se Jobbnummer
9960551