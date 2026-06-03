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Ludvika kommun / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2026-06-03
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I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Vi söker dig som vill vara delaktig i att utveckla utbildningen i Ludvika kommun. Vi erbjuder dig att vara ett administrativt chefsstöd till rektorer inom förskola. Ditt uppdrag är varierat och innefattar delar som personaladministration, barn-och elevadministration, schema, juridik, diarieföring, ekonomiarbete (Inköp, fakturahantering, budgetarbete m.m.).
Du delar förskolan/skolans värdegrund och det demokratiska skollagsuppdraget. Ditt förhållningssätt är av stor vikt, vi ser att du är kreativ, flexibel, noggrann, lyhörd och bidrar till ett gott arbetsklimat. Då ditt uppdrag innebär ett chefstöd behöver du även vara serviceinriktad.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Administrativt chefsstöd till rektorer. Hantera olika kommunala system såsom t.ex. ekonomi-, personal-, barn/elev-, arkiverings-, statistiksystem samt webbaserade miljöer. Tjänsten är fördelad mellan olika enheter inom förskola, vilket innebär att du agerar chefstöd till fler än en rektor. Som handläggare inom förskolan deltar du i regelbundna samarbetsträffar med handläggarna inom grundskola.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen med inriktning mot organisation och/eller ekonomi alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig för uppdragets komplexitet. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet från politiskt styrd organisation samt dokumenterad god kännedom om utbildningsverksamhet och kraven på dess administration. Du har B-körkort och tillgång till egen bil. Som individ är du en van datoranvändare och känner dig orädd och bekväm i hanteringen av olika datasystem. Du har en positiv människosyn, är trygg i dig själv, håller deadlines och kan arbeta individuellt samt samverka i grupp.
Meriterande
Kunskap och dokumenterad erfarenhet av olika system inom ekonomi, elevhantering och HR är meriterande.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: tillsvidareanställning
Omfattning: heltid
Arbetstid: dagtid
Tillträde: 2026-08-17, eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Verksamhetschef förskola Ann-Sofie Gunnarsson, 0240-56 58 90
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel, 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 50 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9946351