Handläggare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka tusen trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta vara på och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 150 medarbetare som på sikt kommer att finnas i Borås, Mariestad, Vänersborg och Göteborg. På avdelningen finns tre enheter, som är indelade i funktioner.
Vi rekryterar nu en medarbetare till Landsbygdsavdelningens plangrupp, som är en grupp om fyra personer som främst hanterar frågor om jord- och skogsbruk i samhällsplaneringen.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegor ansvara för:
- Att vara hela avdelningens representant i Länsstyrelsens delregionala tvärsektoriella beredningsgrupper.
- Att vara sakkunnig i frågor som berör jord- och skogsbruksmark, särskilt i ärenden om den kommunala planeringen av markanvändning. Det gäller även planering av exempelvis vägar, järnvägar, förnybar energi och annan infrastruktur.
- Att vara samrådspart till Lantmäteriet i frågor som gäller fastighetsbildning för jord- och skogsbruksfastigheter samt granska genomförda förrättningar så att de är i överensstämmelse med fastighetsbildningslagen.
- Att arbeta med handläggning av ärenden om jordförvärvstillstånd och anmälningar om att ta jordbruksmark ur produktion.
- Att informera om sakområdet i olika interna och externa sammanhang.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid efter verksamhetens behov.
Placeringsort: Borås, Mariestad, Vänersborg eller Göteborg
Resor i hela länet ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.KvalifikationerKvalifikationer
- Akademisk utbildning som lantmästare, agronom eller annan examen i kombination med erfarenhet inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet, kunskap och förmåga att självständigt utföra de uppgifter som ingår i rollen. Erfarenhet av arbete inom samhällsplanering och de agrara näringarna.
- Erfarenhet och kunskap om miljöbalken, främst kring exploatering av jordbruksmark och hushållningsfrågor.
- God kännedom om landsbygdens och lantbrukets förutsättningar.
- B-körkort.
Meriterande:
- Erfarenhet av fastighetsbildningslagen (FBL), jordförvärvslagen (JFL) plan- och bygglagen (PBL) samt jordabalken (JB).
- Erfarenhet av tvärsektoriellt arbete (sammanvägda bedömningar).
- Kunskaper i företagsekonomi.
- Kunskaper i juridik.
- Kunskaper i GIS.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare behöver du tycka om att möta människor, skapa goda relationer och bygga förtroende hos dem du möter. Du är självgående och löser i samverkan med andra de problem du möter i ditt arbete. Du behöver trivas med att arbeta både i grupp och självständigt. För denna tjänst är ett tvärsektoriellt arbetssätt avgörande.
Du har en förmåga att se den större bilden och hålla fokus på de mål vi är satta att nå och anpassa arbetet därefter. Trots att inflödet och tempot kan vara högt behåller du lugnet och jobbar fokuserat.
Du hittar vägar att ta dig framåt i arbetet, även om du rör dig på okänd mark. Du ser också vad som behöver göras och tar initiativ för att hantera behov eller problem som uppstår. Du gör det med omsorg om den tid och de resurser som står till vårt förfogande genom en effektiv hantering. Du har förståelse för det ansvar som det innebär att arbeta som statstjänsteperson.
Verksamhetens förändrade behov kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt. Det innebär att du behöver vara beredd att hantera flera olika arbetsuppgifter och lära dig nytt allteftersom uppdrag eller inflöde förändras. Du behöver vara bekväm med att arbeta gentemot andra avdelningar och externa aktörer.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/what:job/jobID:866730/
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-41940-2025-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län Kontakt
Maria Heydorn Lagerlöf, funktionschef 010-2245238 Jobbnummer
9562638