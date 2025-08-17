Handläggare
2025-08-17
Dina arbetsuppgifter Anställningen är placerad på Södra åklagarkammaren. Som handläggare möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter.
Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera, bedöma och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i många sammanhang och därmed ge god service till både allmänheten och till andra myndigheter - främst via telefon och e-post
utföra arbetsuppgifter som fördelas från administrativ chef t.ex. viss beredning.
Vardagen är händelsestyrd och det kan snabbt inkomma brådskande ärenden som gör att du behöver ta snabba beslut och kunna göra en avvägning av vad som är brådskande eller inte.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som
har gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har aktuell och relevant skicklighet som motsvarar några års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person vill vi att du
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns
är självständig och ansvarstagande
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
är stabil med god självkännedom
har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
är serviceinriktad
har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
