Handläggare - arbeta som samordnare för EU frågor
2026-04-16
Enheten för EU- och internationell samordning, Socialdepartementet
Vill du arbeta som EU- samordnare med fokus på socialpolitiska frågor samt har erfarenhet av att arbeta med EU-frågor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för EU- och internationell samordning samordnar Socialdepartementets internationella arbete, svarar för att det internationella arbetet bedrivs strategiskt och står för den politiska ledningens internationella besök och resor samt ger stöd och ledning åt den politiska ledningen och sakenheterna i departementets internationella arbete, inklusive främjandet på Socialdepartementets område.
Som EU-samordnare på Enheten för EU- och internationell samordning på Socialdepartementet kommer du få arbeta med uppgifter av varierande karaktär inom enhetens arbetsområden. Du blir kontaktperson i EU-frågor inom Socialdepartementets verksamhetsområde med fokus på socialpolitiska frågor och ansvarar tillsammans med kollegorna för kommunikationen med riksdagen i dessa frågor. Du tar fram underlag och förbereder deltagande inför, samt deltar vid, ministermöten i EU och andra relaterade inkommande och utgående engagemang, resor och besök som den politiska ledningen har.
Du arbetar nära råden i Bryssel och i arbetet ingår bevakning av departementets frågor samt strategisk utveckling av departementets EU-arbete. I ditt arbete ingår det att representera Sverige på möten med EU:s medlemsstater i Kommittén för socialt skydd.
Samordningen kräver många kontaktytor och ibland komplexa frågor. Samarbetet med departementets sakenheter samt övriga departement är en mycket viktig del i arbetet.
Resor förekommer i tjänsten.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se.
För tjänsten krävs en akademisk examen inom samhällsvetenskap, juridik, ekonomi eller liknande. Du ska ha erfarenhet av arbete med EU-eller internationella frågor samt erfarenhet av samordnande uppgifter av komplex karaktär. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med frågor inom Socialdepartementets område. Du har goda kunskaper om EU och EU:s arbetssätt. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av handläggande arbete på Regeringskansliet samt kunskaper om socialpolitiska frågor. Vidare är det meriterande med erfarenhet av arbete på EU-representationen/EU-institutionerna eller motsvarande samt erfarenhet av riksdagens EU-arbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av internationella förhandlingar.
Kunskaper i andra EU-språk, särskilt franska är även önskvärt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Du har förmågan att arbeta i ett högt tempo och att arbeta under förhållanden där du måste vara beredd på det oförutsedda.
Detta innebär att du bör ha en god samarbetsförmåga och är flexibel när förutsättningarna förändras. Tjänsten kräver även att du är van vid att självständigt driva och planera ditt arbete. Som person har du ett gott omdöme.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om cirka 7 månader med start enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Ziba Zareie. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta HR- Handläggare Isabella Granström. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Ewa Blom för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122831".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Jobbnummer
9859668