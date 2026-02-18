Handläggare - arbeta med funktionshinderfrågor, deltid 40%
2026-02-18
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet
Vill du bidra till att utveckla stödet för personer med funktionsnedsättning? Har du erfarenhet av arbete med funktionshindersfrågor? Vi söker nu en engagerad handläggare för ett tidsbegränsat uppdrag på deltid med fokus på funktionshinderspolitik och frågor som rör personlig assistans, assistansersättning och bilstöd.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt för vissa socialförsäkringsförmåner.
För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att arbeta med vissa frågor som rör individuella stöd som kan ges till personer med funktionsnedsättning, såsom insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt personlig assistans, men även assistansersättning och bilstöd som ges enligt socialförsäkringsbalken och insatser enligt socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bl.a. att utarbeta förslag till propositioner, regeringsuppdrag och kommittédirektiv samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden till löpande frågor som frågesvar och interpellationer från riksdagen och brevsvar samt samordning av enhetsövergripande processer. Vidare ingår myndighetsstyrningsarbete samt förberedelser inför möten i olika typer av organ och instanser. Du kan komma att representera Sverige i olika internationella processer och sammanhang. Område och uppgifter kan dock komma att ändras över tid.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Du har avslutad akademisk utbildning och flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet från Regeringskansliet. Därtill har du erfarenhet av funktionshindersfrågor och kunskaper om de regelverk som rör individuella stöd till personer med funktionsnedsättning som enheten ansvarar för samt kunskaper om personlig assistans och assistansersättning. Du har mycket goda kunskper i muntlig och skriftlig framställning på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på strategisk nivå i statlig myndighet, kommun eller region och om du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete. Meriterande är också goda kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt behov och förutsättningar för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Du behöver ha god förståelse för kraven och förutsättningarna i en politisk styrd verksamhet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll ska du dessutom ha mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer, ta egna initiativ, arbeta under tidspress och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är kvalitetsmedveten, omdömesgill, strukturerad och flexibel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Läs mer om Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tidsbegränsad anställning i cirka 12 månader. Tjänsten är en deltidsanställning om 40%.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta chef Niclas Fogelström på 08-405 54 17. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva på 08-405 5 42. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 10 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
