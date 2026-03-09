Handläggare - arbeta med frågor inom integrationsområdet
2026-03-09
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för integration och arbetet mot utanförskap
Har du arbetslivserfarenhet av kvalificerat analytiskt arbete och är nyfiken på att arbeta nära den politiska ledningen? Vill du utvecklas och tillsammans med skickliga kollegor skapa värde i en dynamisk miljö? Som medarbetare i Arbetsmarknadsdepartementet får du ett varierat arbete i händelsernas centrum.
Enheten för integration och arbetet mot utanförskap ansvarar inom Regeringskansliet för samordning och utveckling av frågor som rör utrikes föddas etablering i det svenska samhället samt frågor för att minska och motverka utanförskap.
Arbetet innebär att ta fram underlag, bereda ärenden och driva processer inom enhetens ansvarsområden. Arbetet innebär även att vara delaktig i analys, policyutveckling och uppföljning inom enhetens ansvarsområden. Med anledning av frågornas horisontella natur ingår det i arbetet att ha nära kontakter med övriga Regeringskansliet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-03-09Bakgrund
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk examen samt har erfarenhet av handläggande arbete i Regeringskansliet. Du har erfarenhet av samordnande och/eller strategiskt arbete samt av att såväl självständigt som tillsammans med andra, utveckla och driva tvärsektoriella frågor.
Vidare har du goda kunskaper om svensk statsförvaltning. Det är meriterande om du har kunskap på en strategisk och/eller övergripande nivå om enhetens ansvarsområden och berörda politikområden, exempelvis arbetsmarknads- eller bostadspolitik. Dina kunskaper i engelska är goda.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
I denna roll söker vi dig som är självgående och flexibel i ditt arbete. Du arbetar struktuterat och har god samarbetsförmåga. Eftersom samarbete och samverkan är en viktig del av tjänsten behöver du ha en god kommunikativ förmåga och uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.Övrig information
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock längst till och med mars 2027.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Per Aldskogius. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Therese Blom på therese.blom@regeringskansliet.se
.
Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för SACO och Åsa Bergqvist för ST. Samtliga kontaktpersoner nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
