Handläggande Konstruktör
Afry AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-30
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning av jobbet
Som handläggande konstruktör arbetar du med projektering och statiska beräkningar i byggprojekt, från systemhandling till bygghandling. Du ansvarar för att ta fram och kvalitetssäkra bärande system, beräkningsmodeller och konstruktionshandlingar i nära samarbete med uppdragsledare.
Arbetet innebär både självständigt beräkningsarbete och samordning med arkitekt, installation och övriga discipliner. Rollen passar dig som vill ha ett tydligt tekniskt fokus och som på sikt kan utvecklas mot uppdragsledande ansvar.
Placeringsort för rollen är Umeå eller Mora.Kvalifikationer
För rollen som handläggande konstruktör söker vi dig som har god teknisk kompetens och erfarenhet av att arbeta med statiska beräkningar och konstruktionshandlingar i byggprojekt. Du är noggrann, analytisk och trivs med att ta ansvar för ditt eget arbete i nära samarbete med uppdragsledare.
För rollen krävs:
Minst 5 års erfarenhet som byggnadskonstruktör
Praktisk erfarenhet av statiska beräkningar och dimensionering
God kännedom om Eurokoder och BBR
Erfarenhet av arbete i Revit och/eller Tekla
God svenska i tal och skrift
B‐körkort
Du har ett strukturerat arbetssätt och arbetar självständigt med beräkningar och handlingar, samtidigt som du bidrar aktivt i samordning med arkitekt, installation och övriga discipliner. Rollen passar dig som vill fördjupa din tekniska kompetens och på sikt ta ett större ansvar i projekten.
Meriterande är:
Erfarenhet av projekt inom sjukhus, försvar eller säkerhet
Vana att arbeta med FEM‐program, exempelvis FEM‐Design
Erfarenhet av samordning och granskning av konstruktionshandlingar
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-10. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi går mot sommarsäsong och det kan dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig.
Kontaktperson för frågor:
Rasmus Brink, rekryterande chefrasmus.brink@afry.com
(mailto:rasmus.brink@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984691