Handläggande jurist - vikariat
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Juristjobb / Växjö Visa alla juristjobb i Växjö
2026-06-25
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället. Vi stärker det civila samhället och unga för ett sammanhållet och starkt Sverige.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Avdelningen för statsbidrag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att fördela statsbidrag till ideella organisationer, nationella minoriteter, trossamfund och stiftelser samt att följa upp desamma. På avdelningen för statsbidrag finns även en stödfunktion för bidragsgivande aktörer.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
MUCF söker en jurist som ska dela sin tid mellan att vara ett stöd i juridiska frågor till avdelningen för statsbidrag samt att handlägga ansökningar om statsbidrag. Fokus för juridiken kommer att ligga på demokrativillkoren för att erhålla statsbidrag. Juristen kan också behöva stödja i överklaganden eller i remissvar.
Juristen kommer inledningsvis att arbeta tätt tillsammans med vår avdelningsjurist, för att få kunskap och förståelse för de juridiska frågor som uppkommer i handläggningen. Men målet är att den handläggande juristen ska bli mer självständig och kunna ta del av ansvaret för de juridiska frågor som uppkommer i handläggningen.
Handläggningen omfattas av nationella bidragsansökningar och redovisningar från organisationer som söker organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag utifrån befintliga förordningar och andra föreskrifter. Läs mer på www.mucf.se.
Handläggningen sker i samarbete med kollegor. I arbetet ingår att ha kontakter med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.
Du är aktiv i omvärldsbevakning och kan hantera svåra och komplexa ärenden med hjälp av kollegor men även genom att självständigt läsa in dig på relevanta områden och söka information.
Arbetet på avdelningen för statsbidrag är händelsestyrt och du behöver ha ett förhållningssätt som är följsamt till inflödet av uppdrag och kunna ta dig an uppgifter som verksamheten för stunden kräver.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.
Placeringsort är Växjö.KvalifikationerKvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen krävs att du:
senast våren 2026 erhåller examen från juristprogrammet. Om du vid ansökningstillfället ännu inte har din examen, kommer beslut om anställning inte kunna fattas förrän examensbevis kan uppvisas eller att universitet kan bekräfta att examen kommer att erhållas.
har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
har goda kunskaper i Officepaketet.
är van vid att snabbt sätta dig in i olika datasystem.
MUCF ser inget hinder med att du kommer att vara nyutexaminerad, utan vi vill ge dig en möjlighet att utvecklas i din roll som jurist hos oss.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete som handläggare inom offentlig förvaltning.
har sommarjobbat eller genomfört praktik inom ett relevant område.
har praktisk erfarenhet av arbete med GDPR.
har praktisk erfarenhet av frågor om sekretess inom offentlig verksamhet.
har läst fördjupningskurser inom förvaltningsrätt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i anställningen:
har du god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt, samtidigt som du bidrar till en nära dialog och samverkan i arbetsgruppen.
kommunicerar du tydligt och är lyhörd i kontakten med andra.
är du flexibel och kan anpassa ditt arbete utifrån förändrade behov i verksamheten.
har du förmåga att planera, prioritera och hantera flera arbetsprocesser parallellt.
arbetar du strukturerat även vid perioder med hög arbetsbelastning.
tar du initiativ, driver ditt arbete framåt och slutför uppgifter på ett självständigt sätt.Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat. Tillträde 2027-08-15 eller snarast enligt överenskommelse.
Anställning som handläggare med funktionstitel handläggande jurist.
Omfattning: Heltid
Heltid: 100%
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess här.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173), https://www.mucf.se/
Liedbergsgatan 4 (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Avdelningen för statsbidrag, Enheten för bidragsstöd Kontakt
Veronica Hjelm (SACO) 010-1601000 Jobbnummer
9978467